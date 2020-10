På blot et enkelt døgn er antallet af minkfarme i Danmark ramt af covid-19 gået op med 10 til nu 89.

Eller sagt på en anden måde: 70.000 nye mink ud over de flere hundredtusinde, der allerede er eller har været ramt, er blevet konstateret smittet i løbet af kun 24 timer.

Det fremgår af Fødevarestyrelsens nye opgørelse onsdag.

Samme dag var en god del af lokalbefolkningen på Gjøl i Jammerbugt Kommune vest for Aalborg troppet op med protestbannere og – afdæmpede – buh-råb fra morgenstunden. Hensigten var at give Fødevarestyrelsens folk, Forsvaret, Hjemmeværnet og politiet en 'varm' velkomst i protest over, at området, som er dybt afhængig af minkavl, ikke føler sig hverken lyttet til eller forstået af beslutningstagerne på Christiansborg.

Foto: Jens Anton Havskov

Det er Fødevarestyrelsen, som står for aflivning af minkene. Og på Gjøl skal samtlige mink – også de raske – aflives.

Det sker ud fra et forsigtighedsprincip, som regeringen med fødevareminister Mogens Jensen i spidsen har besluttet er defineret af en radius på 7,8 kilometer ud fra minkfarme med smitte.

Demonstrationen onsdag gik dels på, at også alle raske dyr skal aflives; dels at kompensationsordningen ifølge minkavlerne er forkert skruet sammen og rammer avlere med smittede dyr urimeligt hårdt.

Forud for den ganske fredelige men meget synlige protest havde nogle af de lokale 'tilfældigt' parkeret deres biler, så disse spærrede for et par mindre stikveje. På den måde kunne den lange kortege af kassevogne og ‘minkdræberne i rumdragter’ fra Fødevarestyrelsen kun komme frem til deres mål ad netop den rute, hvor demonstranterne havde taget opstilling.

Initiativtageren til protesten, Søren Petersen, en af mange lokale ildsjæle, havde i dagens anledning klædt sig ud som cirkusdirektør for at illustrere, at 'vi orker ikke det her cirkus' her på Gjøl.Foto: Jens Anton Havskov

»Vi vil rigtig gerne spare skatteyderne for to milliarder kroner eller endnu mere. Og redde et erhverv. Og vil vil gerne hjælpe samfundet her på Gjøl. Derfor gør vi det her i dag, så Mogens Jensen måske kan komme til fornuft,« lød det fra Søren Petersen, som havde taget initiativ til demonstrationen.

»Vi orker ikke at have det her cirkus på Gjøl helt til på den anden side af jul,« fortsatte Søren Petersen, som af samme grund og i dagens anledning var mødt op elegant udklædt som cirkusdirektør.

To bomme var stillet på tværs af vejen, så kortegen ikke kunne komme forbi. I al fald ikke før en indsatsleder fra politiet steg ud af den varme patruljevogn og tog en kort alvorssnak med Søren Petersen, som med det samme fjernede bommene.

Derefter kunne biler og ansatte fra Fødevarestyrelsen, Forsvaret og Hjemmeværnet med opbakning af patruljevognene fra Nordjyllands Politi passere.

3f var onsdag troppet op foran den farm i Gjøl, hvor 'rumdragterne' opholdt sig for at aflive mink. Fagforbundet er utilfreds med, at det firma, Fødevarestyrelsen samarbejder med for at aflive dyrene, ifølge 3f ikke har en godkendt overenskomst.Foto: Jens Anton Havskov

Aflivningen af samtlige coronasmittede og raske mink på Gjøl begyndte onsdag i sidste uge.

Siden da har Fødevarestyrelsen været i gang på to farme. Hvilket vil sige, at der altså stadig mangler 37, så med det hidtidige tempo vil det vare formentlig til langt ind i det nye år.

Dog blev det sent tirsdag besluttet fra politisk hold, at minkavlerne selv nu som en frivillig ordning får mulighed for at hjælpe til med aflivningen af deres egne dyr og vil blive aflønnet med 300 kroner i timen.

Hvis mange avlere vælger at tage del i det ubehagelige arbejde, vil det speede processen væsentligt op.

Kortegen af biler med 'rumdragterne', der afliver minkene på Gjøl, blev standset af to bomme på tværs af vejen ved demonstrationen. Dog kun indtil politiet bad om at få dem fjernet.Foto: Jens Anton Havskov

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvor mange der selv vil deltage i aflivningen af egne dyr.

Alene i Nordjylland er næsten en million mink konstateret smittet med coronavirus, flere end 600.000 er under mistanke, og dertil kommer godt 400.000 raske dyr, som ligger inden for sikkerhedszonen på 7,8 kilometer.

Så hvis regeringens strategi fastholdes uden ændringer, skal samtlige – altså omtrent to millioner mink alene i Nordjylland – aflives den kommende tid.