Det bliver mere og mere ubehageligt at være spækhuggeren i Limfjorden.

Den seneste tids gode vejr har nemlig givet dyret en form for solskoldning.

Det fortæller Ivar Høst, vildtkonsulent ved Naturstyrelsen.

»Vi så det allerede lige efter påske. Men der var det meget lokalt lige omkring åndehullet. Nu har det spredt sig,« siger han og fortsætter:

»Det er sikkert meget ubehageligt for den.«

Ivar Høst understreger, at man ikke med sikkerhed ved, hvordan det føles for en spækhugger at blive solbrændt. Men han kan gisne om det.

»Som en lidt rødhåret dansker ved jeg jo udmærket, hvordan det føles at blive lidt solskoldet, og jeg tror heller ikke, det er rart for dyret,« siger han.

Men man overvejer altså ikke at gøre noget ved det tiltagende problem.

Spækhuggeren som den så ud 9. april på lavt vand ud for Hals i Limfjorden. Foto: Ivar Høst Vis mere Spækhuggeren som den så ud 9. april på lavt vand ud for Hals i Limfjorden. Foto: Ivar Høst

»Vi tager ikke ud med parasoller eller solcreme. Jeg tror, at det vil være mere stressende for dyret, at vi prøver at hjælpe. Den ved jo ikke, vi har gode intentioner,« siger Ivar Høst.

Spækhuggeren har ligget i fjorden i mere end tre uger, og i den tid ser den kun ud til at have fået det værre.

Rygfinnen er blevet slap, fordi den ikke får nok at drikke, og nu er huden på store dele af dyrets ryg altså også flaget og udsat.

»Man kan se det, hvis man tager en kiggert med ned til vandet. Huden, som plejer at være stram og glinsende, er sprækket og ujævn,« siger Ivar Høst, som lige har været nede for at tjekke til spækhuggeren.

Noget, han gør dagligt.

»Jeg tror ikke på det mere. Jeg tror ikke, den overlever,« siger han afsluttende.