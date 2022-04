Hele verdens øjne er rettet mod Limfjorden.

I hvert fald i spækhugger-kredse.

Førende forskere på området følger sagen med den mystiske spækhugger tæt, men ingen af dem lader til at kunne forklare, hvad der lige nu udspiller sig på vandet ud for Aalborg.

»Det, jeg hører, er, at ingen spækhuggerforskere kan forstå, hvorfor spækhuggeren opfører sig, som den gør. Så det er lidt af et mysterie,« siger Ivar Høst, der er vildtkonsulent ved Naturstyrelsen.

Tirsdag havde adskillige nysgerrige taget opstilling i vandkanten ved Nørre Uttrup for at se spækhuggeren. I baggrunden ses Nordjyllandsværket. Foto: Byrd / Michael Thomsen

Han har også selv fulgt det store havdyr tæt. Senest var han nede ved fjorden i morges og kigge til den.

»Der lå den der stadig. Helt stille. Men den trækker vejret,« siger Ivar Høst.

Han har heller ikke selv nogen endegyldig forklaring på, hvorfor spækhuggeren har fundet sig til rette så tæt på land. Men han tror ikke, at det er fordi den nyder udsigten.

»Noget er galt. Vi ved bare ikke hvad, eller hvorfor dyret håndterer det på den her måde. Det kan være en forkølelse eller en anden forbigående sygdom, og så ligger den her og samler kræfter. Men vi ved det ikke,« siger han.

Da Ivar Høst var ude ved Spækhuggeren lå den i fjorden lige vest for Hals. Foto: Ivar Høst

Man har tidligere gjort forsøget med at hjælpe spækhuggeren ud på dybere vand.

Men den plan lod dyret ikke til at kunne lide.

Spækhuggeren vendte nemlig om og svømmede tilbage, hvor den kom fra. Siden mandag har dyret stort set ikke rykket sig ud af flækken.

Der er ikke planer om at forsøge at hjælpe den yderligere.

»Vi respekterer dyrets valg. Den vil af uforklarlige årsager gerne ligge der, og så er det jo ondt, hvis vi begynder at prøve at skubbe den væk,« siger Ivar Høst og fortsætter:

»Så vi lader den være og følger udviklingen tæt.«

Og det gør de altså fra mange steder i verden.

»Det er da lidt overvældende,« siger Ivar Høst, om den store opmærksomhed, som der i den seneste tid har været på ham og på Limfjorden.