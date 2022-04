Det er bestemt ikke hverdagskost, at en spækhugger kan ses i Limfjorden.

Ikke desto mindre har det siden fredag været muligt at se den karakteristiske sort/hvide hval ved Limfjordens udmunding i Kattegat.

»Det er ganske usædvanligt. I mine 28 år som vildtkonsulent har jeg kun kendskab til en anden spækhugger, der har været i Limfjorden,« siger Ivar Høst, der er vildtkonsulent ved Naturstyrelsen.

Han var lørdag formiddag omkring klokken 7.30 ude at se til den store svømmer, som han vurderer er omkring seks meter lang.

Da Ivar Høst var ude ved Spækhuggeren lå den i fjorden lige vest for Hals. Foto: Ivar Høst

»Jeg har været tæt på. Det anbefaler vi ellers, at man ikke gør, men vi vil fra styrelsens side gerne vide, hvordan den har det,« siger Ivar Høst, der på trods af sit arbejdsmæssige ærinde ikke kunne undgå at blive begejstret.

»Det er imponerende at se så stort et dyr så tæt på.«

Efter at have studeret spækhuggeren er det dog stadig et mysterie, hvorfor den er endt i Limfjorden.

»Den ser umiddelbart rask ud. Ingen sår og den har regelmæssig vejrtrækning. En teori kan være, at den er lidt træt og derfor ligger på lavt vand, så den kan trække vejret uden at bruge for mange kræfter,« siger vildtkonsulenten og påpeger at spækhuggeren er et pattedyr og derfor har brug for luft.

Spækhuggere bliver op til ni meter lange. Spækhuggeren i Limfjorden er en ung han og Ivar Høst vurderer, den er seks meter lang. Foto: Ivar Høst

Spækhuggere er de seneste år set flere gange omkring Skagen og i Skagerak, og i efteråret 2021 blev en spækhugger set ud for Øster Hurup, som ligger ud til Kattegat mellem Limfjorden og Mariager Fjord. Den forsvandt pludselig, men vurderingen var, at den formentlig var syg.

Det er der dog ikke noget, der tyder på, at den spækhugger, der nu ligger i vandet lidt vest for Hals er. Og der er god mulighed for at se den fra land, hvis man har en kikkert med, fortæller Ivar Høst.

»Den er tydelig inde fra land. Det er et meget smukt syn at se dens karakteristiske halefinne. Så hvis man vil se en spækhugger, så er muligheden der nu.«

Anbefalingen om at tage ud og se spækhuggeren er naturligvis med det forbehold, at den kan have svømmet videre til andre vande.