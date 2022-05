»Havde jeg ikke kendt forhistorien, ville jeg ikke tro, der var noget galt med den. Det her er helt unikt.«

Vildtkonsulent hos Naturstyrelsen, Ivar Høst, har svært ved at begribe, hvad der sker.

Spækhuggeren havde nærmest et ben i graven – men på mirakuløs vis har den atter fundet kampformen, og der er ingen usædvanlige træk over den.

»Jeg var klar til at afskrive den fuldstændig. Den lå helt passivt og lod måger hakke i sig. Jeg havde forventet, den var død.«

»Så det kommer voldsomt bag på mig. Det er en kæmpe overraskelse.«

Ivar Høst var selv ude på Limfjorden, hvor hun fik filmet spækhuggeren, hvilket du kan se øverst i artiklen. Og her var der ingen faresignaler.

Hvalen baskede med halen, finnen havde rejst sig og jagten var sat ind på sild og hornfisk i den nordjyske fjord.

»Det, vi ser, er en spækhugger, som svømmer på fuld kraft. Den gør alt det, en spækhugger skal,« konkluderer Ivar Høst, som tilføjer:

Ivar Høst tog dette billede mandag morgen. Foto: Privatfoto Vis mere Ivar Høst tog dette billede mandag morgen. Foto: Privatfoto

»Den har simpelthen rejst sig fra graven – og det undrer os stadig meget.«

Spækhuggeren har stort set ligget stille i en måned. Den havde ikke spist, den var dehydreret, hvilket også fik måger til at hakke spækhuggeren til blods. Alt sammen noget, der fik Ivar Høst til at tro, at den ville lade livet.

Men onsdag forsvandt den på mystisk vis. Så blev den fundet igen – denne gang i storform.

»Den kunne jo bare have svømmet sin vej for længst. At den gør det nu, det er så underligt. Det er udover alt, hvad der normalt er sædvanligt,« sagde Ivar Høst onsdag til B.T.

Status er dog, at spækhuggeren trives.

»Vi vil stadig gerne have info om den. Men dens adfærd lige nu viser et dyr, der trives. Derfor vil vi ikke holde øje med den på samme måde, ligesom vi heller ikke gør med kronhjorte i skove.«

Ivar Høst har heller ikke set spækhuggeren siden onsdag, hvilket får ham til at tro, at den draget længere østpå ud i Limfjorden.