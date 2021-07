Først virkede hun lettere forkølet. Hostede lidt. Havde milde symptomer.

Men sidste fredag blev Vilde, der kom til verden for en måned siden, så hæs, at hun ikke engang kunne græde.

Straks tog den lille piges forældre, Sølve Fladmark og Frida Løvkvist, hende med til lægen.

Og snart viste hendes blodprøver, at hun var blevet ramt af en virus, der i disse dage har taget hårdt fat om Danmark.

Her taler vi ikke om covid-19, men i stedet om RS-virus, som Statens Serum Institut i denne uge har advaret om et stigende antal tilfælde af.

RS-virus kan ramme alle, men børn under to år er i risiko for særligt alvorlige infektioner. Infektioner, som ofte medfører vejrtrækningsbesvær, og som ifølge SSI »ikke sjældent kræver hospitalsindlæggelse«.

Vilde blev da også straks indlagt på Hjørring Hospital sidste fredag, efter hun var blevet konstateret smittet.

Og her har hun og hendes mor så ligget lige siden.

Vilde og hendes far på Hjørring Hospital. Vis mere Vilde og hendes far på Hjørring Hospital.

»Jeg synes, det er hårdt, at vi ikke kan gøre noget for hende udover at vente. Vi er meget magtesløse i det,« fortæller 22-årige Frida Løvkvist.

Sølve Fladmark, der også er 22 år, har i løbet af ugen besøgt mor og datter, når han ikke har skullet passe sit arbejde.

»Det er hårdt, når det er ens første barn, der bliver så sygt,« fortæller han.

Særlig hårdt har det været at se sin lille datter være tvunget til at have en såkaldt C-PAP-maske på for at kunne trække vejret.

Masken har hun dog smidt for en stund denne fredag, og begge forældre beretter, at datteren umiddelbart er ved godt mod.

»Hun klarer det godt. Hun spiser og tager på, så det er positivt. Hun er næsten den, der har været mindst ramt,« fortæller hendes mor.

Konkret hvordan Vilde er blevet smittet med RS-virus ved forældrene ikke. Der er flere muligheder, fortæller de.

»Noget af det hårdeste har været vores dårlige samvittighed over, at hun er blevet syg. Vi har jo været så stolte af hende og har villet vise hende frem – og vi havde slet ikke overvejet, hvilket hårdt og svært sygdomsforløb, hun kunne få af en forkølelse,« lyder det fra forældreparret, der roser sundhedspersonalet på Hjørring Hospital til skyerne.

Sølve Fladmark og Frida Løvkvist fotograferet sammen med datteren, der fredag har fået en pause fra masken. Foto: Privatfoto Vis mere Sølve Fladmark og Frida Løvkvist fotograferet sammen med datteren, der fredag har fået en pause fra masken. Foto: Privatfoto

De har været både været søde og gode til at informere om virussen, sygdomsforløbet og behandlingsmulighederne, lyder det.

Trods bedring svinger svarene på Vildes blodprøver fortsat, og derfor tør parret endnu ikke tro for meget på noget, men de har et spinkelt håb om at blive udskrevet enten lørdag eller søndag.

Vilde er blandt de 49 danskere, der i sidste uge fik konstateret RS-virus. Tallet har været stigende siden uge 20, og i alt har 112 danskere været ramt af sygdommen i perioden.

Over hele verden er lande ramt af udbrud med virussen, der ellers har været nærmest fraværende, mens vi grundet coronapandemien har levet under diverse restriktioner.

Foto: privatfoto Vis mere Foto: privatfoto

Det er desuden sjældent, at virussen viser sig i sommermånederne, og derfor opfordrer SSI landets læger til at være særligt opmærksomme på sygdommen – især hos patienter med luftvejsinfektion.

Også Sølve Fladmark og Frida Løvkvist har en opfordring. Det er nemlig ikke uden bagtanke, de har valgt at stille sig frem.

De håber nemlig, at de ved at fortælle om Vildes indlæggelse kan bidrage til, at andre ikke ender i samme situation.

»Det er for at belyse, at virussen er i omgang og gøre opmærksom på den,« lyder det fra Sølve Fladmark, og Frida Løvkvist supplerer:

»Man ser jo normalt mildt på forkølelse, men det er jo alvorligt for et spædbarn.«