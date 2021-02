Ferie. Endelig kan vi lukke ned for hjemmekontoret og rydde spisebordet for skolebøger.

Men grænsen til skiferieland er stadig lukket. Det samme er Lalandia. Vi kan ikke engang kan gå på restaurant eller snuppe en dag i spa. Eller kan vi?

»Der er masser af muligheder for anderledes ferieoplevelser herhjemme. Nogle gange handler det bare om lige at få øjnene op for dem,« siger Astrid Bjørg Mortensen, kommunikationschef i Friluftsrådet.

Derfor har Friluftsrådet sammen med en række eksperter lavet guides til ferieoplevelser ude – og de tæller altså alt fra bestigning af de danske 'bjerge' til wellness hjemme i baghaven.

»Der er både noget for børn og familier, men også for voksne er der en masse muligheder for nye aktiviteter ude,« siger hun.

Det kræver bare en stor ja-hat og generelt en ret god påklædning, sådan som vejrmeldingerne ser ud lige nu. For det hele foregår udenfor.

Corona har da også fået flere danskere til at søge ud i naturen. Rekordmange – knap en kvart million – bookede i 2020 en af Naturstyrelsen lejrpladser.

Samtidig blev der i regeringens sommerpakke sat penge af til at etablere endnu flere bål og lejrpladser, som danskerne kvit og frit kan benytte sig af.

Og det håber miljøminister Lea Wermelin, at danskerne vil benytte sig af – også i vinterferien.

»Mange hungrer efter at opleve noget nyt efter nogle mørke måneder derhjemme. Tag børnene med på et eventyr i naturen, spis mad over bål, og lyt til nattens lyde. Jeg kan ikke garantere, at I ikke får kolde tæer, men det bliver med garanti en tur, I ikke glemmer foreløbigt,« siger hun.

Selvom naturen er et skønt frirum for corona, understreger miljøministeren dog, at forsamlingsforbuddet på fem personer også gælder under åben himmel.

Og med det på plads kan vi så kigge videre på, hvilke oplevelser vinterferien ifølge Friluftsrådet kan byde på.

Bestig et bjerg (okay, en bakke)

I stedet for at køre op, så bestig Himmelbjerget til fods. Foto: flemming krogh Vis mere I stedet for at køre op, så bestig Himmelbjerget til fods. Foto: flemming krogh

Stejle bjergskråninger og sneklædte tinder er måske ikke ligefrem det, du forbinder med vinter i Danmark. Men selvom Danmarks højdepunkter ikke når de østrigske alper til sokkeholderne, så er der én klar fordel ved de danske 'bjerge': Man kan nå op og ned på samme dag.

»En god bakkeoplevelse er kombinationen af det hårde ved at komme op og nydelsen ved at nå toppen og få en fantastisk udsigt,« siger Jacob T. Johansen, der står bag hjemmesiden danskebjerge.dk.

Selv er han især glad for Søhøjlandet, som er det område i Danmark med flest høje bakker.

»Det er et eldorado for bakkeelskere. Udsigten fra Himmelbjerget over søerne er også fantastisk flot, men kører man bare i bil derop, går man glip af gåturen op fra Julsø til toppen, og den er alle strabadserne værd,« siger han.

Top-fem i Danmark:

Møllehøj – Ejer, Jylland: 170,86 meter over havet.

Yding Skovhøj – Yding, Jylland: 170,77 meter over havet.

Rye Sønderskov – Gl. Rye, Jylland: 162,5 meter over havet.

Rytterknægten – Vestermarie, Bornholm: 162 meter over havet.

Himmelbjerget – Gl. Rye, Jylland: 157 meter over havet.

Gourmet i det fri

Madoplevelsen for at ekstra pift, når den tilberedes og spises ude. Foto: Sine Bach Jakobsen Vis mere Madoplevelsen for at ekstra pift, når den tilberedes og spises ude. Foto: Sine Bach Jakobsen

Mad smager bare bedre, når det er lavet over bål eller på en tragia. Naturen giver ligesom hele madoplevelsen et ekstra pift.

»Jeg elsker at lave god mad i min trangia. Det er blevet en hel hobby i sig selv at få lavet god, sund og lækker mad, når jeg er på sheltertur. Man behøver ikke leve af frysetørret mad, bare fordi forholdene er primitive,« siger Mette Kjær, der er kommunikationskonsulent i Friluftsrådet og ivrig stormkøkkenkok:

»Faktisk er det næsten kun fantasien og ens evner til at planlægge, der sætter grænserne.«

Lyder moules mariniere, pasta puttanesca eller en mere simpel omelet som noget, du har lyst til at give dig i kast med at kokkerere i det fri, finder du Mette Kjærs opskrifter her.

Mørkeleg med familien

Sluk lommlygten og kig på stjerner. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Sluk lommlygten og kig på stjerner. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det bliver tidligt mørkt, så hvorfor ikke udnytte det til en tur med lommelygterne?

Find for eksempel reflekserne frem fra skuffen, og hæng dem op udenfor. Så kan børnene gå på refleksjagt med lommelygter.

En simpel gemmeleg bliver også en helt ny oplevelse, hvis den foregår i mørke med lommelygter.

Eller sluk lommelygten, og kig op på stjerne. Jo mørkere det er, jo mere kan I se. Så find et sted uden gadebelysning. På stranden får man ud over en stor stjernehimmel samtidig lyden af bølgernes brusen.

Hjemmebygget spa

Det er ret nemt at bygge sin egen sauna i haven. Foto: Astrid Björg Mortensen, Friluftsrådet Vis mere Det er ret nemt at bygge sin egen sauna i haven. Foto: Astrid Björg Mortensen, Friluftsrådet

Mange danskere har efterhånden fået øjnene op for den helt særlige lykkefølelse, som et dyp i iskoldt vand kan udløse. De flest sætter dog også stor pris på den efterfølgende tur i sauna. Og du kan faktisk relativt nemt selv bygge en vaskeægte svedhytte hjemme i baghaven.

Det kræver blot et bålfad, brænde, en gryde med store sten (ikke flint), en greb til at fjerne gryden fra bålet, vand til damp, grene og en presenning.

Tænd bålet, og sæt gryden med sten over. Når brændet er blevet til gløder, er stenene glohede og klar til sauna. Byg en sauna med grene og presenning, og flyt så gryden med de glohede sten ind i saunaen.

Tag noget vand med ind, så du kan kaste vand på stenene, så dampen fylder svedhytten. Og når du får det for varmt, kan du gå ud og rulle dig i sneen, skylle dig under koldt vand eller hoppe i noget vand, hvis du har en sø eller hav i nærheden.

Ski og skøjter

Lige nu er der gode mulighed for at få luftet dine ski i Danmark. Foto: Louise Leth-Espensen Vis mere Lige nu er der gode mulighed for at få luftet dine ski i Danmark. Foto: Louise Leth-Espensen

»Sne og frostgrader giver Danmark helt nye muligheder,« siger Astrid Bjørg Mortensen fra Friluftsrådet.

Flere steder i landet er der nu trukket friske spor til langrendsløb. Du kan finde de aktuelle spor på Naturstyrelsens hjemmeside. Er du mere til at finde din egen vej i sneen, er der også rig mulighed for det de steder, der er sne nok.

»Og mangler du skiskolen, så har vi faktisk lavet forskellige guides, så du kan lære at stå på ski. Der er også ideer til øvelser og forskellige lege på ski,« siger hun.

Og er man ikke helt klar på skiene, kan man altid ty til kælken. Hvis du ellers kan opstøve en. B.T. tester lige nu landets bedste kælkebakker.

Efterhånden er isen også ved at være så tyk mange steder, at man kan begive sig ud på skøjter.

»Og ellers bliver den det i hvert fald i løbet af de nærmeste dage, hvis frosten fortsætter. Så hold øje med din kommunes hjemmeside, hvor du som regel kan se, om isen er sikker,« siger hun.