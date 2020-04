South African Airways var engang Afrikas største flyselskab, men nu er de tæt på at skulle dreje nøglen om.

Det skyldes, at den sydafrikanske regering ikke længere vil finansiere selskabet, som har været tilfældet de seneste år.

Det skriver Finans.

South African Airways har ellers forsøgt at få yderligere hjælp fra regeringen, men besked er klar: Pengekassen er lukket.

South African Airways kan ikke få mere finansiel hjælp fra regeringen. Foto: GUILLEM SARTORIO

Derfor planlægger det afrikanske flyselskab af skille sig med alle sine 4.700 ansatte.

Planen er, at alle ansatte bliver fyret ved udgangen af denne måned. De får én måneds løn med sig. Derudover får de en uges løn for hvert år, de har været ansat hos South African Airways.

Hvis planen skal kunne føres ud i livet, kræver det, at administratorerne i South African Airways lykkes med at sælge aktiver.

At flyselskabet begynder at kollapse kommer ikke som en overraskelse, da South African Airways har haltet økonomisk i nogle år efterhånden.

Ifølge Finans ville det kræve hele 10 milliarder kroner, hvis selskabet skulle helt ud af sine økonomiske problemer.

Den slags penge har regeringen ingen intentioner om at bidrage med. Det skyldes blandt andet corona-krisen, der hærger i hele verden lige nu.

Det er kun få måneder siden, at South African Airways lukkede otte af sine udenrigsruter og samtlige indenrigsruter for at overleve.

South African Airways har på nuværende tidspunkt ingen fly i luften.