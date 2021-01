Har man som sosu-assistent eller -hjælper mindre risiko for at være covid-19-smittebærer, blot fordi man er ansat gennem et vikarbureau?

Det logiske svar må være et rungende nej.

Alligevel er det den 'logik', mange vikaransatte sosu'er arbejder under netop nu.

Dét på trods af at vi står midt i coronapandemiens anden bølge, hvor det meste af Danmark og resten af verden er lukket ned, mens sosu'erne knokler videre som en del af frontpersonalet i sundhedssektoren.

Når man som sosu er ansat gennem et vikarbureau, er det ikke usædvanligt at arbejde for en bestemt kommune eksempelvis om mandagen og en anden kommune om tirsdagen.

Og bliver måske sendt ud til andre ældre, svage borgere i en tredje kommune om onsdagen.

Med andre ord har sosu-vikarer typisk kontakt til langt flere mennesker end de af deres kolleger, som er fastansat i en bestemt kommune.

Alligevel er en lang række vikaransatte sosu'er tilsyneladende blevet glemt eller nedprioriteret i vaccinekøen, selv om de arbejder side om side med fastansatte kolleger og laver det samme.

Jeg og mine vikar-kolleger er smidt bagest i vaccine-køen. Også selv om vi arbejder sammen med fastansatte kolleger, der allerede er blevet vaccineret. Det giver simpelthen ingen mening Dorthe Edslev

Den 44-årige sosu-hjælper Dorthe Edslev fra Højbjerg er en af flere, som frustreret efterlyser, hvor, hvornår og af hvem hun kan blive vaccineret mod covid-19.

»Jeg har spurgt og spurgt og spurgt, men der er åbenbart ingen, der kan svare mig på, hvem der har ansvaret. Det er, som om vi er faldet ned mellem to stole og er blevet glemt. Det er dybt frustrerende. Jeg kommer i rigtig mange hjem, og derfor må jeg jo betragtes som en 'farlig' person i smittesammenhæng,« siger hun.

»Men jeg og mine vikarkolleger er smidt bagest i vaccinekøen. Også selv om vi arbejder sammen med fastansatte kolleger, der allerede er blevet vaccineret. Det giver simpelthen ingen mening,« siger Dorthe Edslev.

Hun understreger, at hun ikke råber vagt i gevær for sin egen skyld.

Men fordi hun som udkørende i fire forskellige kommunale hjemmeplejer dag efter dag har tæt kontakt med rigtig mange ældre, som hun frygter at bære smitte rundt til, hvis uheldet skulle være ude.

»Typisk er man ude ved 10-15 forskellige borgere om dagen. Og hvis jeg ganger det op med, hvor mange kommuner jeg kan blive sendt ud og arbejde for, kan det jo i princippet blive helt op til 60 forskellige borgere om ugen. Jeg forstår ikke, at der ikke er mere fokus på det her,« siger Dorthe Edslev, som arbejder for både Aarhus, Favrskov, Skanderborg og Odder kommuner.

Hun har henvendt sig til Aarhus Kommune, Region Midtjylland, Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og Dansk Erhverv, ligesom hun har skrevet direkte til en række toppolitikere for at gøre opmærksom på problemet.

Indtil videre uden held.

»Der er ikke nogen, der vil tage ansvaret. Det hedder, at man skal vaccineres på sit arbejdssted. Men man har jo ikke noget fast arbejdssted, når man er vikar. Men det har myndighederne åbenbart ikke lige tænkt på,« siger hun.

Dorthe Edslev har gennem syv år arbejdet på fuld tid gennem blandt andet vikarbureauerne ActivCare, Carelink og SOS.

Men vikarbureauerne selv har ingen beføjelser til at ændre på den prioritering, myndighederne har valgt at vaccinere efter.

»Sundheds- og plejepersonale er jo blandt de målgrupper, Sundhedsstyrelsen siger skal vaccineres blandt de første. Men når man er ansat gennem et vikarbureau, mener myndighederne åbenbart, at der ikke er risiko for smitte. Det skriger jo til himlen,« siger Dorthe Edslev, som langtfra står alene med sin frustration.

I et diskussionsforum på Facebook søger mange andre vikaransatte svar på, hvornår de kan blive vaccineret. Ligesom de efterlyser svar på, hvem der har ansvaret for, at det sker.

B.T. har ud over Dorthe Edslev talt med en sosu-elev, som i øjeblikket er i uddannelsespraktik i en sjællandsk kommune.

Hun, som af hensyn til sin ansættelse ikke ønsker at stå frem med navn, fortæller, at hun og flere andre elever, som alle dagligt har tæt fysisk kontakt med ældre, svage borgere, er blevet sat bagest i vaccinekøen med den begrundelse, at de er elever.

»Jeg har selvfølgelig forståelse for, at der endnu ikke er kommet vacciner nok til, at alle kan blive vaccineret. Men det er jo helt absurd, at for eksempel kontorpersonalet og rengøringspersonalet står foran i køen, mens vi, som har en kritisk funktion, ikke regnes for at kunne være smittebærere – bare fordi vi er elever,« siger hun.

B.T. har bedt Sundhedsstyrelsen svare på, hvorfor vikaransatte sosu'er tilsyneladende er blevet glemt eller 'faldet ned mellem to stole' i vaccineprioriteringen.

Ligesom vi har spurgt, om det er styrelsens opfattelse, at der er mindre risiko for at være smittebærer, hvis man er ansat på en vikarkontrakt.

Tina Guldmann Gustavsen, pressechef i Sundhedsstyrelsen:

»I disse første uger af vaccinationsindsatsen har vi ikke ret mange doser til rådighed, og derfor bliver de meget stramt prioriteret med henblik på at forhindre alvorlig sygdom og død og for at sikre kritiske funktioner i sundhedsvæsenet. Derfor er ældre i plejebolig og personale på akut- og intensivafdelinger samt personale i plejeboliger i kommuner med højest smittetal prioriteret højest,« skriver hun.

Og videre:

»Vaccination af frontpersonale i regioner og kommuner er nu i gang og vil fortsætte i takt med, at Danmark modtager flere vaccinedoser. Det er kommunerne og regionerne, der som arbejdsgivere er ansvarlige for, at deres personale bliver tilbudt vaccination ifølge den sundhedsfaglige prioritering af målgrupper, som Sundhedsstyrelsen har ansvaret for.«