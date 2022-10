Lyt til artiklen

21 sygedage svarende til én måneds sygdom om året.

Det er, hvor meget sygefravær, der gennemsnitligt er blandt social- og sundhedsansatte i danske kommuner.

Det skriver SMVdanmark i en pressemeddelelse ud fra en ny analyse, de netop har lavet.

De mener, at sygefraværet, der slår alle rekorder, er for højt – men kan falde, såfremt der sker en særlig indsats:

»Der er et kæmpe potentiale, hvis de kommuner med højt sygefravær lærte af dem, der har lavt. For årsagen til sygefraværet er ikke kun bakterier og vira. Meget tyder på, at den lokale ledelse selv har ret stor mulighed for at påvirke fraværsniveauet,« siger chefkonsulent i SMVdanmark, Kasper Munk Rasmussen.

Analysen viser desuden en stor kommunal variation, hvor SOSU’erne i Brønderslev kommune gennemsnitligt har 25,4 sygedage – og ti dage mindre i Egedal kommune.

I Danmark er der ansat cirka 72.700 fuldtidsansatte som SOSU-medarbejdere, elever og plejepersonale i kommunerne.