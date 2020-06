22. maj gik social- og sundhedsassistent Preben Kastrup bort med covid-19 efter fire ugers kamp i respiratoren.

Han arbejdede som aftenvagt på Plejecenter Salem i Gentofte og var 75 år, da han døde.

Han blev smittet sidst i marts, kort efter at landet lukkede ned, og blev i påsken indlagt på intensiv på Gentofte Hospital, hvor hans tilstand blev forværret og han til sidst blev lagt i respirator.

»Vi er utrolig kede af at have mistet en både dygtig og værdsat kollega, og vi sender mange tanker til de efterladte i denne svære tid.«

»Vi har under corona-forløbet nøje fulgt sundhedsmyndighedernes retningslinjer om blandt andet øget hygiejne og brug af værnemidler for at beskytte både beboere og medarbejdere. Det er uendeligt trist, at vi på trods af dette ikke kunne undgå udbrud af corona på Salem,« siger adm. direktør Anne Mette Fugleholm fra Diakonissestiftelsen, som Salem Plejecenter er en del af.

»Ethvert dødsfald som følge af corona er tragisk,« siger forbundsformand i FOA, Mona Striib og fremhæver, at det gælder uanset alder.

Mona Striib understreger, at der skal fokus på værnemidler.

»Vi har været meget berørte af og har også været meget aggressive i forhold til, at vi fik styr på værnemidler, arbejdsgange og retningslinjer.«

Mona Striib kritiserer, at man i begyndelsen af epidemien flyttede værnemidler fra plejen og over i sygehusvæsenet.

»Man lavede en prioritering, så værnemidlerne først og fremmest havnede på hospitalerne frem for på plejehjemmene. Det har vi på vegne af vores medlemmer været voldsomt vrede over,” siger hun.

I alt har 19 beboere og 13 medarbejdere på Plejecenter Salem været smittet med coronavirus. Alle er blevet gentestet, og p.t. er der ingen, hverken beboere eller medarbejdere, der er testet positive for covid-19. Fem beboere er gået bort.