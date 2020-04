De to piloter har vendt sig mod kameraet og viser hver især med en tommelfinger, at missionen er lykkedes. Med møje og besvær er 108 danskere endelig bragt hjem fra Filippinerne.

Billedet fra cockpittet af et dansk særfly, der netop har nået asfalten i Kastrup, findes på Udenrigsministeriets Facebookside. Det er dog ikke ubetinget en succes-historie.

For trods en billet til et sæde i kabinen var 51-årige Bob Arup ikke blandt de danskere, der lørdag den 28. marts vendte sikkert hjem.

Han er i stedet fortsat strandet i et land, der er lukket helt ned.

Og han er begyndt at blive bekymret for, at situationen i landet løber løbsk.

»Jeg ser for mig, at der bliver en kamp for at overleve. En sulten mave kender ikke til nogen lov,« siger Bob Arup.

Danskeren har gentagne gange været i Filippinerne, hvor hans kæreste bor.

Han skulle have været hjem med det dansk-rekvirerede fly, men sort uheld spændte ben for hans returrejse.

En mand oplyser med megafon lokale i Davao om, at det kun er tilladt for én person for hver husholdning at forlade hjemme. Vis mere En mand oplyser med megafon lokale i Davao om, at det kun er tilladt for én person for hver husholdning at forlade hjemme.

B.T. har set en kvittering for den billet, han købte til flyafgangen.

Bob Arup fortæller, at han for godt en uge siden pludselig blev dårlig og fik vejrtrækningsproblemer.

Mistanken om et nyt tilfælde med covid-19 var naturligvis til stede med det samme.

Men Bob Arups sygdom skulle siden vise sig at være en mere harmløs lungeinfektion, som han nu er kommet sig over.

Men sygdommen medførte ikke desto mindre, at hans navn blev strøget fra passagerlisten til flyet med København som destination.

»Da lægerne kom og sagde, at jeg var pillet af flyet, begyndte jeg at græde,« siger han

Nu befinder danskeren sig i en lejlighed i byen Davao. Her har han mere eller mindre forskanset sig.

Det er kun tilladt, at én person ad gangen fra en husholdning må forlade hjemmet, grundet smittefaren under corona-epidemien, og der er derfor ‘fuldstændig øde på gaderne,’ fortæller Bob Arup.

Vagter sørger for, at ingen fremmede kommer ind i lejlighedskomplekset, hvor Bob Arup afventer at corona-virussen fortager sig, og han kan komme hjem til Danmark. Vis mere Vagter sørger for, at ingen fremmede kommer ind i lejlighedskomplekset, hvor Bob Arup afventer at corona-virussen fortager sig, og han kan komme hjem til Danmark.

Han har dog heller ikke den store lyst til at forlade den lejede Airbnb-lejlighed.

For selv om han lige nu føler sig tryg, aner han uråd.

Ifølge Bob Arup er lokalbefolkningen tydeligvis presset som følge af de restriktioner, der holder folk fra at færdes offentligt og samtidig medfører en implosion for store og små erhverv.

Det er således ikke kun Filippinernes fattigste, der nu tigger om penge, lyder det.

»Der er flere og flere, der spørger om penge - også dem med almindeligt tøj.«

»Mange tjener deres penge fra dag til dag, men den mulighed er nu taget fra dem.«

»Jeg frygter lidt, at der kan komme optøjer. Der skal ikke gå mange uger, før der kommer en tilstand, hvor folk bliver desperate,« siger Bob Arup.

Foran indgangen til lejlighedskomplekset står vagter og passer på beboerne. Og med et pandetermometer kontrollerer de, at ingen feberramte får adgang.

I sin midlertidige bopæl vil Bob Arup nu ride stormen af.

Han er i kontakt med de danske myndigheder, siger han, men chancen for at komme til Filippinernes hovedstad, Manilla, med kort varsel, hvis et nyt fly skulle give mulighed for en returrejse, regner han for usandsynlig.

Der er 1.500 kilometer, og indenrigsflyvninger fra Davao er sat helt ud af drift, fortæller Bob Arup.

Udenrigsministeriet oplyser til B.T., der er 'fortsat mulighed for at komme med fly ud af Manila med videre forbindelse til Europa, men vinduet snævrer dog ind dag for dag.'

Videre oplyses det, at ministeriet 'sammen med ambassaden i Manila lykkedes det den seneste uge at hjælpe 9 danskere med at få plads på andre landes særfly.'

»Jeg har fået at vide, at jeg skal have et godt sted at være og holde mig opdateret. Lige i øjeblikket føler jeg mig tryg og sikker, men jeg fornemmer, at det er stilhed før stormen,« siger Bob Arup.

Ifølge Udenrigsministeriet er der 58 danskere i Filippinerne, som har registreret sig i Udenrigsministeriets krisedatabase og dermed bedt om hjælp til at komme hjem.