Afgiftslettelser for milliarder af kroner fra den socialdemokratiske regering er særligt kommet de rigeste bilejere i hovedstadsområdet til gode.

Det er, til trods for at de riges luksusbiler ifølge beregninger udleder omkring fire gange mere CO₂, end de burde, og langt mere, end hvad der ifølge loven burde udløse en skatterabat.

Rabatterne er derfor meningsløse, lyder det fra professor i transportøkonomi ved Københavns Universitet Mogens Fosgerau.

»Hvis man mener, at pengene fra denne skatterabat skulle gå til klima, er det nok noget af det værste, man kan finde på, at give rabatten til de store biler. Det giver ingen mening,« siger han.

Her er de riges foretrukne luksusbil BMW X5 = 176 eksemplarer Porsche Taycan = 99 eksemplarer Volvo XC90 = 80 eksemplarer BMW 4 = 75 eksemplarer Mercedes GLE = 48 eksemplarer Porsche Panamera = 47 eksemplarer Kilde: De Danske Bilimportører

Den skarpe udmelding fra professoren kommer, efter at det er kommet frem i Ingeniøren, at plug-in hybridbiler i Danmark generelt udleder dobbelt så meget CO₂ som tilladt.

Bilerne har vist sig slet ikke at være grønne, selvom den nu forhenværende skatteminister Morten Bødskov netop gav rabatter for at fremme salget af de påståede klimavenlige hybridbiler.

»Man kan roligt sige, at afgiftslettelsen til hybridbilerne ikke er på den lige vej til at nå klimamålene,« konstaterer Mogens Fosgerau.

Købere af luksusbiler har i særlig grad udnyttet prisfaldene, efter skatterabatterne trådte i kraft.

Den i dag forhenværende skatteminister Morten Bødskov gav i december 2020 store afgiftsnedsættelser på elbiler og hybridbiler. Arkivfoto 2020 Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Den i dag forhenværende skatteminister Morten Bødskov gav i december 2020 store afgiftsnedsættelser på elbiler og hybridbiler. Arkivfoto 2020 Foto: Liselotte Sabroe

Tal fra De Danske Bilimportører viser, at hver tredje (34 procent) bil købt i Region Hovedstaden til over en million kroner i 2021 var en hybridbil. Til sammenligning var andelen af hybridbiler generelt på landsplan 23 procent.

»Jeg vil tro, at skatterabatten er en meget væsentlig faktor for, at der er blevet solgt flere hybridbiler – også i den øverste prisklasse,« siger Mogens Fosgerau.

Ifølge beregninger lavet af professoren og hans kollega på Danmarks Tekniske Universitet, lektor Anders Fjendbo Jensen, så udleder plug-in hybridbilen BMW X5 – de riges favorit – hele 199 gram CO₂ pr. kilometer.

Ifølge Skattestyrelsen må en lavemissionsbil ikke udlede mere end 50 gram CO₂ pr. kilometer for at kunne betragtes som en grøn bil og dermed opnå skatterabat.

»Bilerne bliver solgt og beskattet, som om de udleder 28 gram CO₂ per kilometer, men i realiteten er tallet i nærheden af 200,« siger Mogens Fosgerau.

BMW solgte hele 176 eksemplarer af den store SUV i Region Hovedstaden. Af disse var 127 plug-in hybrider.

Kigger man på prislisten, er det ikke svært at få øje på, hvorfor hybridversionen var populær.

Mens en BMW X5 med 286 dieselheste koster 1,2 millioner kroner, kan plug-in hybriden med lige så mange kræfter og samme tophastighed fås for 860.000 i vejledende udsalgspris.

BMX X5 er den mest solgte bil i Region Hovedstaden til en pris på over én million kroner. 127 ud af 176 solgte eksemplarer i 2021 var plug-in hybrider. Pressefoto BMW Vis mere BMX X5 er den mest solgte bil i Region Hovedstaden til en pris på over én million kroner. 127 ud af 176 solgte eksemplarer i 2021 var plug-in hybrider. Pressefoto BMW

Ifølge avisen Information er der i alt givet afgiftsrabatter til hybridbiler på 4,2 milliarder kroner.

De penge kunne meget nemt være brugt mere klimavenligt frem for at gøre luksusbiler billigere, mener Mogens Fosgerau.

»Hvis man har fire milliarder kroner og vil købe CO₂-reduktion, så kan man enten give pengene til hybridbilejerne og opnå stort set ingenting. Eller man kan bruge pengene andre steder og få omkring fire millioner tons CO₂-reduktion.«

»Når man tænker på, at det, vi mangler at spare for at opnå klimamålene for 2030, er 10 millioner tons CO₂-reduktion, så kunne vi komme ret langt for de her penge,« siger Mogens Fosgerau og opsummerer:

»Mens vi vrider os for at finde ud af, hvordan vi laver den grønne omstilling, så kaster vi penge ud af vinduet på noget, vi påstår er grønt, men som i virkeligheden ikke er det.«

B.T. har bedt Skatteministeriet om at kommentere denne artikel, men det har ikke været muligt i dag, lyder det fra ministeriet.