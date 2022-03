En stor, sort røgsky kan lige nu ses fra Østerbro og Hellerup i København.

Og den kommer fra en lastbil, der brænder i Nordhavn.

Det oplyser vagtchefen fra Hovedstadens Beredskab til B.T.

»Det ser voldsomt ud, men lastbilen står heldigvis på et lukket område,« fortæller vagtchefen.

Lastbilen, der brænder, er en såkaldt fejelastbil, der fejrer grus op.

Hvordan branden er opstået, vides endnu ikke.

Der er ingen tilskadekomne, og Hovedstadens Beredskab regner med at have slukket branden inden for en halv time.

