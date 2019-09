Gislev friskole med den tilhørende børnehave Solstrålen har sørget for krisehjælp og arrangeret mindehøjtidelighed for at håndtere chokket og sorgen over tabet af et børnehavebarn.

I to dage har skolen været lukket, men mandag vender hverdagen tilbage på institutionerne, fortæller skoleleder Maja Kvist.

»Vi er et andet sted i dag (fredag), hvor vi holder åbent for børn, der har brug for krisehjælp eller for se deres kammerater, lærere og pædagoger, og for forældre, der har brug for pasning, mens skolen bliver gjort rent. Og så åbner vi det hele op på mandag,« siger hun til Fyens.dk.

Solstrålen blev onsdag ramt af en tragedie, da et børnehavebarn døde efter en infektion med en sjælden E.coli-bakterie, VTEC, som kan give nyresvigt.

»Det er meget vigtigt, at man holder fokus på god køkkenhygiejne og god håndhygiejne i det hele taget,« siger afdelingschef ved Statens Serum Institut.

Efterfølgende valgte ledelsen at lukke skolen ned, så den for en sikkerheds skyld kunne blive desinficeret.

Når børnene mandag møder op igen, bliver der taget hånd om dem, og en mindehøjtidelighed vil blive holdt til ære for den omkomne.

Fredag er skolen åbnet andetsteds, så børnene ikke har været tvunget til at gå alene med sine egne tanker hele weekenden, fortæller Maja Kvist.

Tyra Grove Krause, overlæge og afdelingschef på Statens Serum Institut, råder til at sørge for at gennemstege oksekød samt holde kød og grøntsager adskilt i køkkenet, hvis man vil undgå bakterien.