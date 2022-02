Verdens bedste lejlighed. Fantastisk job. Et liv, der bare spillede.

Sådan beskriver Sophie Schou Jensen og Mathias Lemvig Larsen deres liv i Aarhus.

Men i januar valgte de alligevel at ændre det liv radikalt.

I mere end to år havde drømmen om bare tæer i sandet, et anderledes arbejdsliv og mere frihed ulmet.

»Under corona begyndte vi at tale mere og mere om, om vi ikke skulle prøve at gøre vores drøm til virkelighed frem for at lade det blive ved med at være en drøm,« siger Sophie Schou Jensen.

I januar tog de springet og rejste til Thailand. Herefter går turen til Australien. Og hvem ved, hvor de ender efter det. De lever nemlig som digitale nomader.

Det betyder, at de arbejder digitalt på opgaver fra Danmark – men det kan de gøre over hele verden. Og det er netop det, det handlede om.

»Vi ville ud af hamsterhjulet – være vores egen boss på en måde. Vi har ikke noget imod, at nogen bestemmer over os, men hverdagen er blevet mere drevet af lyst. Hvis vi har lyst til at tage en dukkert i vores pause, så gør vi det,« siger Sophie Schou Jensen.

»Det er ikke et fravalg af det derhjemme eller af vores arbejde. Det er et tilvalg af måden at arbejde på hernede, som er årsag til, vi gør det,« tilføjer Mathias Lemvig Larsen.

Mathias Lemvig Larsen har stadig en aftale med den virksomhed, han er content manager i, om at lave 20 timers arbejde om ugen. Sophie Schou leverer nogle artikler på månedlig basis, og ellers er hun freelancejournalist.

Sophie har allerede været igennem to gange på TV 2 News some livereporter. Hun fortsætter sit job som journalist, mens parret rejser rundt.

Selvom parret nu, blot en måned inde i deres eventyr, er sikre på, de traf den rigtige beslutning, var det ikke uden bekymringer, at de sagde farvel til alt det trygge og velkendte i Danmark.

»Da jeg havde sagt op på mit arbejde, og vi havde opsagt vores lejlighed, så var der ingen vej tilbage. Det var ret vildt. Det var både en ‘yes, hvor er vi glade’-følelse, men vi tænkte også, hvad hulan er det, vi har gang i,« siger Sophie Schou Jensen og uddyber:

»Det var selvfølgelig en stor frygt for mig i starten, om jeg ville ødelægge noget karrieremæssigt. Men det hele skal nok gå, og måske kan det endda have positiv effekt, når vi kommer tilbage.«

»Jeg kunne ikke kaste mig ud i det på samme måde som Sophie. Det er jeg lidt for meget tryghedsnarkoman til. Men det giver os også en sikkerhed og stabil indkomst, at jeg har noget fast,« supplerer Mathias Lemvig Larsen.

Parret oplevede meget forskellige reaktioner, da de fortalte nyheden om deres store beslutning til omverdenen.

»Nogle er pivmisundelige og synes, det er mega fedt. Andre synes, det er spøjst, vi ikke slår os ned, køber mursten og får nogle børn. Det har nok bare bekræftet os i, det er det rigtige at gøre, fordi dem, der har mødt os med skepsis, har været mere fastlåste i det, de er i. Så det var egentlig bare benzin på bålet om, at det er den rigtige beslutning,« fortæller Mathias Lemvig Larsen.

Parrets kontor ser lidt anderledes ud end de fleste andre danskeres.

Der er dog også afsavn. I denne uge fylder Sophie Schou Jensens lillesøstre 25 år, og Mathias Larsens bedste ven er lige blevet far. Mathias Larsen runder også det skarpe hjørne – 30 år – mens de er afsted.

Alligevel vil parret gerne inspirere andre til at følge deres drøm.

»Det er ikke, fordi vi drømmer om at blive influencere. Det har vi nok ikke tålmodigheden til; Mathias har i hvert fald ikke tålmodigheden til at tage billederne af mig,« siger Sophie Schou Jensen grinende og uddyber:

»Men der er flere, der er begyndt at følge med, efter vi er taget afsted. Og det er da vildt fedt. Vi vil gerne hjælpe og inspirere andre, der har lyst til at prøve det samme – sætte skub i deres drøm.«

Indtil nu har Sophie Schou Jensen og Mathias Larsen planlagt at være væk et år.