»De er da godt nok tæt på vandet. Og langt fra pædagogerne.«

Sådan tænkte 20-årige Sophie Olsen, da den unge kvinde onsdag eftermiddag stod foran Café 8-tallet, hvor hun arbejder som tjener, og kiggede på en lille gruppe børn i gule veste.

Hun kunne sagtens have fjernet blikket på de små børn, men hun havde en mærkelig fornemmelse i kroppen.

En fornemmelse af, at det kunne gå galt.

Sophie Olsen, der kastede sig ned i vandet på for at redde den lille dreng Vis mere Sophie Olsen, der kastede sig ned i vandet på for at redde den lille dreng

Få sekunder senere blev den dårlige fornemmelse så til virkelighed.

»Pludselig ser jeg, at den ene dreng skubber den anden dreng i vandet og griner. Så jeg løber selvfølgelig derhen med det samme,« fortæller Sophie Olsen.

Med det lange ben forrest nåede hun hen til vandet, og der kunne hun hurtigt konstatere, at drengen, der skulle vise sig at være treårige Julian, ikke kunne svømme.

Det lille drengehoved sank nemlig mere og mere ned i vandet, så uden at overveje situation nærmere kastede Sophie sig i vandet.

Tre-årige Julian. Foto: Privatfoto Vis mere Tre-årige Julian. Foto: Privatfoto

Til hendes store overraskelse kunne hun netop bunde i den kunstige sø, og derfor var det problemfrit at få fat i Julian og få ham hen til den stige, der var tæt derpå.

Oppe på land tog en gæst imod den lille knægt, og hurtigt fik de konstateret, at Julian havde det godt, selvom han efter det store chok var i gråd.

Derefter var de gæster, som overværede de skæbnesvange sekunder, klar med en klapsavle til Sophie, der pludselig var blevet dagens helt.

»Jeg reagerede jo bare på mine instinkter, så jeg føler mig ikke som en helt. Det er dog lidt overvældende i dag, når jeg både har talt med flere journalister og meget familie og venner, der vil tale om det,« siger Sophie Olsen.

Julian faldt i vandet her, helt ude i enden af Ørestaden Vis mere Julian faldt i vandet her, helt ude i enden af Ørestaden

Hun har dog selv undret sig over flere ting efter episoden.

Ét var nemlig, at pædagogerne ikke holdt ordentligt øje med børnene, men noget andet var, at de hurtigt forsvandt efter den akutte redningsaktion.

»Jeg tænkte ikke så meget på det, men der var flere gæster, som pointerede, at pædagogerne ikke engang sagde tak. De skyndte sig bare væk. Et 'tak' var vel det mindste, man kunne forvente,« siger hun.

B.T. har forsøgt at få et interview med lederen af daginstitutionen, Lean Alexander Rasmussen, men han henviser til Københavns Kommune.

Områdechef i område Amager hos Børne- og Ungdomsforvaltningen i København oplyser i et skriftligt svar følgende:

»Hændelsen i går (onsdag, red.) burde ikke kunne have fundet sted. Vi er utroligt kede af det, der er sket, og kan godt forstå, hvis den pågældende dreng og hans forældre er chokerede. Vi er i dialog med forældrene og har tilbudt dem hjælp. Vi er ved at kortlægge hændelsesforløbet, som vi derpå vil følge op på i forhold til mulige konsekvenser.«

»Vi indhenter også oplysninger fra de involverede ansatte fra Café 8-tallet. Den pågældende børnegruppe var på tur, da hændelsen skete, og det er i dag blevet indskærpet over for institutionen, hvilke retningslinjer der gælder, når man er på tur.«