‘Ubegavet socialistiske nikkedukke, en stikker som bare skal losses i hovedet, hjernevasket af sin far, klassens klamme dengse’.

Det er bare et lille uddrag af nogle af de kommentarer, som er henvendt til 15-årige Sophia Krogh, der lørdag 20. marts stod frem i fjernsynet på TV 2 ØST.

Her kritiserede hun sin klassekammerat Nick Larsen, som på Mette Frederiksens Instagram-billede sad i baggrunden med langemanden udstrakt.

»Jeg synes, at budskabet som Mette (Frederiksen red.) har sendt ved at besøge os bliver tabt i det her. Det er ikke ytringsfrihed, at give nogen fingeren, han kunne i stedet have ytret sig ved at debattere eller starte en konflikt med statsministeren,« sagde hun 20. marts.

Her bliver billedet, som er gået viralt, taget. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Her bliver billedet, som er gået viralt, taget. Foto: Mads Claus Rasmussen

Nick Larsen blev ellers hyldet i stor stil for den efterhånden kendte ‘fuckfingererklæring’, hvor Sophia Krogh har modtaget den totalt modsatte respons efter hendes kritik af klassekammeraten.

‘Pas på, hvad du siger. Uopdragne unge. Lige så meget kærlighed, din kammerat har fået, lige så meget had skal du fandeme forvente at få, når du ikke kan holde din kæft,’ lyder det blandt andet i en besked, som Sophia Krogh har modtaget, skriver TV 2 ØST.

»Det er selvfølgelig ikke rart. Man kommer jo lidt til at tænke på, om folk rent faktisk kommer til at gøre noget, eller om det bare er tomme trusler, men man bliver selvfølgelig lidt ked af det,« siger hun.

TV 2 ØST har måtte fjerne størstedelen af de grove kommentarer i Facebook-opslaget på grund af den hårde tone.

Kommentarerne til Nick Larsen står i total kontrast til dem, der har været til Sophia Krogh.

‘Kæft han har nosser, det er humor på højt plan!, respekt til den gode dreng i klassen!, stærkt med ham i hjørnet, der har gennemskuet PR stuntet.’

»Jeg synes, at hun (Mette Frederiksen red.) skal lytte mere til andre. Det er som om, at det bare er hende, der kun har lov til ting,« sagde Nick Larsen 18. marts.

Men In Black har også været ude og hylde Nick Larsen.