»Min mor skal vide, at hun ikke er alene.«

Alexander og Dennis Larsens mor, Maria, skal have kemo for at holde sin brystkræft nede. Og for at hun ikke skal føle sig alene om at miste håret, har sønnerne valgt at barbere deres eget af.

I december får Maria Johansen den bedst tænkelige julegave. Lægerne erklærer hende kræftfri efter et år, hvor hun har kæmpet mod sygdommen.

Dog lyder meddelelsen også, at hun skal starte på kemo, så risikoen for tilbagefald bliver mindre. Det betyder, at hun kan forvente at miste håret i en større eller mindre grad under kemoterapien.

Mor-Maria, da hun stadig havde hår på hovedet.

»Min mor siger, at det 'bare er hår.' Men jeg kan se på hende, at hun synes, det er skræmmende, og er ked af det,« siger 17-årige Alexander Larsen fra Nykøbing Sjælland.

Og det er få ting, der gør mere ondt, end at se sin mor ked af det. Derfor taler Alexander om den hårde situation med sine klassekammerater.

»I skolen snakkede vi om, hvordan jeg kan støtte hende, fordi jeg ved, at det ikke 'bare er hår.' Det symboliserer sygdom, når man ser, at hun ikke har noget hår,« siger Alexander.

En klassekammerat kommer med ideen, at Alexander og lillebroren, Dennis, også kan barbere deres hår af, som et tegn på, at de støtter deres mor.

»Jeg foreslår det for Dennis, da jeg kom hjem var skole, og han var klar på ideen. Vi tænkte bare, at det er det mindste, vi kan gøre.«

Samme eftermiddag tager brødrene derfor trimmeren i hånden og fjerner alt deres hår på hovedet.

»Det føltes lidt mærkeligt at røre sig selv på hovedet, og der ikke er noget hår. Men som min mor siger, så gror det ud igen,« siger Alexander.

Men da han ser sin mors reaktion, er det helt klart det hele værd:

»Min mor blev rørt. Og overvældet. Der er mange følelser,« siger han.

Alexander, Dennis og deres mor, Maria, uden hår på hovedet.

»Vi håber, at det kan gøre det lidt nemmere for hende, fordi hun nu ikke er alene om ikke at have hår på hovedet. Nu er det meget tydeligt, at vi er der og støtter hende,« fastslår Alexander.