Seksualundervisning er lidt af et hjertensbarn for Sonja Rita Kjøller Christensen, og derfor har hun startet et helt nyt initiativ for de unge i Odense og på Fyn.

Hun har oprettet et tilbud på Ungdomshuset i Odense, hvor unge mellem 14 og 18 år kan komme og tale om krop, køn og seksualitet, men ikke mindst finde et sted, hvor der er trygt at være.

»Fra hvad jeg har hørt, så er seksualundervisningen lidt et stakkels barn i folkeskolen. Det er obligatorisk, men der er ikke sat et bestemt antal timer af til det, og det gør så, at det er op til den enkelte skole at passe det ind,« siger hun og fortsætter:

»Jeg tror, det er svært at være skoleleder i dag, og der er en bunke ting, man skal leve op til, så jeg kan godt forstå, hvis det er svært at få sat mere tid af til den her snak.«

Ifølge Sonja Rita Kjøller Christensen er det dog et område, som kan betyde en stor forskel for børn og unge. Og derfor vender hun igen og igen tilbage til emnet.

Og i denne omgang med et tilbud, der er helt konkret, og som skal give et frirum til de unge.

»Jeg ved godt, jeg kan lyde lidt højpandet og idealistisk nu, men jeg tror faktisk, at man ved at prioritere det her område og skabe større forståelse i en eller anden lille grad kan være med til at gøre verden til et bedre sted.«

Hun håber i særdeleshed et vigtigt budskab vil bundfælde sig hos de unge, hvis de deltager på hendes hold, nemlig at der ikke er noget 'normalt' eller noget 'dem og os', når man taler forhold og seksualitet.

»Seksualitet - ligesom med mennesker - kommer jo i utallige forskellige udgaver, og alle har et forskelligt forhold til seksualitet.«

Sonja Rita Kjøller Christensen snakker ivrigt, når det handler om seksualundervisning, og hun forklarer, hvordan man kunne sætte meget tidligere ind i skolen og tale om grænser, venskaber, og hvordan vi er ordentlige overfor hinanden.

»Det er jo også vigtigt at vide, at der er uendeligt mange forskellige former for familier. Det er ikke bare den klassiske med mor, far og børn, men der er også skilsmissefamilier, bonusfamilier, polyamurøse famliier og regnbuefamilier, og det er vigtigt, at det ikke handler om normalt og unormalt.«

Nu drømmer hun om, at hendes hold bliver et tilløbsstykke for unge mennesker, der kan have brug for at vende deres oplevelser med andre. Eller bare brug for at spejle sig eller et 'safe space', som initiativtageren siger det.

Dette års hold om køn, krop og seksualitet nåede ikke at komme med i Ungdomshusets printede udbudskatalog, men det er meldt ud digitalt i sted, og hvis ikke der er nok tilmeldinger, er Sonja Rita Kjøller Christensen klar igen næste år.

»Så prøver jeg bare igen. Jeg synes, det er supervigtigt, og sådan nogle ting skal jo også lige sprede sig. Som ringe i vandet.«

Holdene vil blive ledt af Soja Rita Kjøller Christensen selv, og hun håber også, der både vil være ture ud af huset og kreative projekter undervejs.

Hvis alt går vel startes der op for projektet i uge 43, og det vil foregå i Ungdomshuset.