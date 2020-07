Biler med handicapkort kan kvit og frit køre om bord på 32 færgeruter til danske øer i august og september.

Cyklende og gående har i juli mulighed for at sejle gratis til en lang række danske øer.

Det sker som led i regeringens sommerpakke, der skal hjælpe den coronaramte turisme i gang.

I august og september bliver ruterne billigere for alle - også for personer i biler.

Men en særlig gruppe behøver slet ikke hive tegnebogen op af lommen, når de kører om bord på færgerne.

Biler med handicapkort får nemlig gratis adgang til 32 færgeruter i august og september.

Det oplyser Transport- og Boligministeriet.

- Vi har mange smukke og spændende øer i Danmark, og med regeringens sommerpakke har vi lyttet til øernes ønske om at forlænge sommersæsonen med billige færgebilletter i august og september, hvor der også er ledig kapacitet til biler.

- Derudover har vi som en ekstra håndsrækning til mennesker med handicap afsat penge til, at de helt gratis kan få bilen med i de to måneder. Jeg håber, at så mange som muligt vil gøre brug af det unikke tilbud, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) i en kommentar.

Tilbuddet gælder færgeoverfart til eksempelvis Samsø, Fanø, Læsø og Ærø. Også færgeruten Ystad-Rønne bliver gratis for biler med handicapkort i august og september.

Aktuelt er der 111.000 aktive handicapkort, oplyser Danske Handicaporganisationer, som administrerer ordningen.

Organisationens formand, Thorkild Olesen, kvitterer for tiltaget.

- Det har været ensomt for mange mennesker at være isoleret og afskåret fra deres venner og familier.

- Dette glimrende sommerinitiativ vil give flere mulighed for at besøge deres nærmeste og give dem gode oplevelser.

- Vi hjælper også den danske økonomi lidt mere i gang, når vi bliver flere til at bruge penge rundt omkring i Danmark, siger han i en kommentar.

Der er i alt afsat godt 100 millioner kroner til ordningen med billigere eller gratis færgerejser denne sommer.

Sommerpakken rummer også en million ekstra billige Orange-billetter og 50.000 rejsepas, der giver otte dages fri rejse med kollektiv transport.

Alle rejsepas er udsolgt.

/ritzau/