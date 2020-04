Om tre uger slår Sommerland Sjælland dørene op til endnu en sæson.

Sådan ser planerne i hvert fald ud lige nu.

16. maj kan børn og andre legesyge sjæle igen muntre sig i rutchebaner, klatrestativer, trampoliner og gocarts.

Det fremgår af forlystelsesparkens Facebookside.

Torsdag meddelte en række dyreparker og zoologiske haver, at de ikke - som først annonceret - åbner i de kommende dage.

Det sker, fordi myndighederne har frarådet det af frygt for, at coronavirussen spreder sig yderligere.

I Sommerland Sjælland mener de at have fundet en løsning på det problem.

På Facebook forklarer parkens ejer, Kåre Dyvekær, hvordan sommerlandet vil få de yngste gæster til at huske det med at holde afstand.

»Hvis I ser det her tegn, skal I holde en 'hulahop-afstand',« siger han og holder højre hånd op med tommel-og pegefinger formet som en ring.

Sommerland Sjælland har nemlig købt 1000 hulahop-ringe, som skal hjælpe børnene med at undgå at komme for tæt på andre.

»Vi har fundet på, at hvis man holder en 'hulahop-afstand', så er der god afstand til andre,« forklarer ejeren i en video på det sociale medie og viser, hvordan børnene skal tage en hulahop-ring og på den måde finde ud af, hvor langt de skal være fra hinanden.

Over for sn.dk uddyber han:

Kåre Dyvekær, direktør og indehaver af Sommerland Sjælland. (Arkivfoto) Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Kåre Dyvekær, direktør og indehaver af Sommerland Sjælland. (Arkivfoto) Foto: Niels Ahlmann Olesen

»Vi har simpelthen købt 1000 hulahop-ringe, som vi placerer rundt om i parken. Ved at holde ringen ud i strakt arm, kommer børnene til at holde den rigtige afstand til hinanden og de fremmede voksne,« siger han.

Han tilføjer dog, at Sommerland Sjælland følger anvisningerne fra myndighederne nøje.

Der er også opsat standere med håndsprit rundt omkring i sommerlandet.

Kåre Dyvekær siger til sn.dk, at han efter onsdagens melding fra erhvervs- og justitsministrene om, at de zoologiske haver ikke kan holde åbne, vil studere Rigspolitiets udmeldinger nærmere.