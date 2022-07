Lyt til artiklen

Nu er den gal på Bjerge Sydstrand igen.

For stranden syd for Kalundborg plages i øjeblikket af kæmpe mængder stinkende tang, som skyller op på sandet. Det skriver TV 2 Øst.

Mediet har snakket med flere sommerhusejere i området ud for den sjællandske vestkyst. Blandt andet sommerhusejer Heidi Vestergård Holst.

»Det er altoverskyggende, synes jeg. Man har ikke lyst til at invitere gæster, medmindre man har tjekket stranden. Det er simpelthen så ærgerligt,« siger Heidi Vestergård Holst.

En af sommerhusejerne fortæller, det især er om sommeren med høje temperaturer og ingen vind, at stanken i området tager til.

Men problemet er langt fra nyt for områdets beboere.

For i 2019 diskuterede man, hvorvidt det skulle være kommunen eller beboerne, som skulle betale for at fjerne det ildelugtende tang.

Parterne blev enige om, at begge skulle bidrage til at fjerne tangen. Men lige meget hjalp det, for i løbet af kort tid kom tangen tilbage.

Og nu er diskussionen igen tilbage. Beboerne vil have politisk handling til at få fjernet tangen. Men det er Tonny Pedersen fra Nye Borgerlige, medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Kalundborg Kommune, ikke meget for.

»Hvis borgerne i Bjerge selv kan finde en aftale med kommunen om at få fjernet tangen, så står det dem frit for at gøre det. Men jeg synes helt bestemt ikke, det er noget skatteborgerne skal betale for,« siger Tonny Pedersen.

Men sommerhusejerne håber, politikerne en gang for alle kan få styr på kystområdet.