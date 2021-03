Udsigten til potentiel økonomisk gevinst har fået flere til at sætte deres sommerhus til salg.

Antallet af nye sommerhuse til salg er de seneste to uger steget 66 procent.

Det skriver Nybolig i en pressemeddelelse.

Det er nyheden om et historisk lavt udbud af sommerhuse, prisstigninger på ti procent over de seneste år, samt et marked fyldt med købere, der gør, at sommerhuse i stor stil bliver sat til salg nu.

I uge 8 kom der 312 nye sommerhuse til salg, mens der i uge 10 kom 521 sommerhuse til salg, og det er altså en stigning på 66 procent, viser en analyse fra ejendomsmæglerkæden Nybolig på baggrund af nye tal fra Boligsiden.dk.

Det er på ingen måde en overraskelse, at de stigende priser har fået mange til at overveje at sælge deres sommerhus.

»Købte man et sommerhus for et år siden, da corona ramte landet og i dag kigger på den potentielle gevinst ved salg, vil der helt sikkert være boligejere, som begynder at overveje at sælge for at indkassere gevinsten,« siger Thomas Hovgaard, der er kommunikationschef i Nybolig og fortsætter:

»Derfor tror vi også, at vi i løbet af foråret vil se, at der kommer flere boliger til salg, fordi det er blevet almindeligt kendt, at vi nok er på toppen prismæssigt lige nu.«