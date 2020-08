Uenighed om en sti har ført til mere end almindelig dårlig stemning i det vestsjællandske sommerland. Så dårlig, at politiet søndag blev tilkaldt.

Den private sommerhusvej Thorsvej i Vester Lyng ved Nykøbing Sjælland er ejet af grundejerne i området. Vejen ender i en sti, der fører ned til stranden, men som løber hen over en privat grund.

Joel Beilin bor på Thorsvej 43 i et sommerhus, der har været i familiens eje i mange år:

»Jeg er født med det sommerhus og har haft adgang til stranden i 59 år,« siger han.

Han er en af flere beboere, der står bag facebookgruppen ‘Strandadgang fra Thorsvej’, og han mener, at kommunen skal give alle beboere i området lov til at gå på stien, når de skal til stranden.

Som han siger:

»Vi er en gruppe på op mod 400 husejere, der er voldsomt provokeret af, at vores strandadgang er blevet taget fra os.«

De sidste mange uger har han derfor lørdag og søndag opfordret beboerne i området til at gå en tur til stranden.

Joel Beilin er en af de borgere, som er utilfredse med, at han ikke længere kan bruge strandstien.

For at komme derned, skal de passerer Jan Quistgaards grund, som stien løber på. Det bringer naboerne tættere på hans sommerhus, end han er interesseret i:

»De går forbi kun to til tre meter fra vores vinduer,« siger han.

Jan Quistgaard købte sit sommerhus på Thorsvej 63 i 1991 og satte i 1994 en port op ved stiens begyndelse.

Og nu kommer vi til sagens egentlige kerne: Hvem har ret til at passere porten og gå ad stien til stranden.

Joel Beilin og facebook gruppens 108 medlemmer mener, at alle beboere i området må gå ad stien. Jan Quistgaard mener, at kun han selv og hans to nærmeste naboer har lov til at benytte stien, derfor har han sat lås på lågen. En lås, der kun findes tre nøgler til.

»Vores bagboer i nr. 65 og 69 er de eneste, der har en tinglyst adgang. Det blev fastlagt i en dom i 1998,« siger han.

Midt og Vestsjællands Politi har modtaget adskillige anmeldelser både fra Jan Quistgaard og fra de sommerhusejere, der mener, de har ret til at gå på stien.

Søndag endte uenigheden med, at politiet blev tilkaldt.

Vagtchef Henrik Jørgensen fra Midt og Vestsjællands politi bekræfter, at politiet søndag modtog en anmeldelse:

»Vores indsatsleder var på vej, men så fik vi travlt med et stort færdselsuheld. Så vi har endnu ikke været deroppe,« siger han søndag eftermiddag.

Anledningen til anmeldelsen var, at beboerne søndag klokken 11 havde annonceret en demonstration.

»Vi samler så mange, som har lyst til at gå en tur. Så går vi ned og konstaterer – med undren – at lågen er låst. Så går vi en tur på stranden, før vi går hjem og spiser frokost,« sagde Joel Beilin før demonstrationen.

Det var vigtigt for ham at understrege:

»Vi gør det ordentligt. Vi begår ikke selvtægt, vi river ikke porten ned eller klipper låsen op, men vi vil have en dialog om, hvordan vi løser det her – med politiets og kommunens hjælp,« siger han.

Jan Quistgaard derimod synes ikke, der er noget at tale om. Han mener, at turene er ren chikane:

»Vi føler os nærmest spærret inde. De gør det for at chikanere os.«

For fire år siden bad beboere i området Odsherred kommune om at gå ind i sagen. Men indtil nu har kommunen afvist det med følgende forklaring:

»Vejudlæg og tildeling af vejrettigheder foretages af grundejerne og er dermed grundlæggende et privatretligt forhold, der i tilfælde af uoverensstemmelser kan indbringes for domstolene.«

Den konklusion er parterne enige i – og dog:

Jan Quistgaard:

»Vores advokat siger, at de (sommerhusejerne, red.) skal tage et civilt søgsmål, hvis de mener, at de har strandadgang.”«

Mens Joel Beilin på facebooksiden ‘Strandadgang fra Thorsvej’ skriver:

'Vores advokat har bekræftet at alle kan benytte strand adgangen ved Thorsvej 63.... Ejeren af Thorsvej 63 (og 65) vil måske påstå, at vi ikke må benytte strand adgangen, men så må han gå til domstol og kommune og få det bekræftet.'