I juni 2019 gik der i gennemsnit 229 dage, før et sommerhus blev solgt her i Danmark.

Her tre år senere er salgstiden faldet til blot 114 dage – og det er ikke alene bemærkelsesværdigt. Det er historisk.

Sådan lyder det i hvert fald fra ejendomsmæglerkæden Nyboligs direktør Peter J. Mattsen.

»Udviklingen på boligmarkedet de seneste år vil efter alt at dømme gå over i historiebøgerne, siger han i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Det er næppe sket før, at sommerhuse i løbet af så kort en periode har kunne sælges på den halve tid.«

Men hvorfor har vi set den historiske udvikling i sommerhussalget? Det har ifølge Peter J. Mattsen et bud på:

At både sælgere og købere har haft gode betingelser for at handle. På én og samme tid.

»Sælgere har haft gode betingelser for et effektiv og hurtigt boligsalg med pæne muligheder for at realisere afkast på salget, mens købere har kunne låne til historisk lave boligrenter under størstedelen af (corona, red.) pandemien,« siger Peter J. Mattsen.

Som de fleste ved er boligrenterne steget en hel del siden coronapandemien, men set i et historisk perspektiv er de faktisk stadig lave, påpeger Nybolig-direktøren.

Hos Nybolig forventer man, at salgstiderne vil stabilisere sig i løbet af andet halvår af 2022, hvorefter de potentielt set kan stige.

Det er tal fra Boligsiden, som viser, at danske sommerhuse i gennemsnit blev solgt 114 dage efter at være blevet sat til salg i juni 2022.