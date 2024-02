Kalenderen siger vinter, men sommerhusene er lige nu særdeles populære.

Hos 'Sol og Strand' i Østjylland har man således i vinterferien oplevet, at antallet af udlejninger er 51 procent højere end sidste år på samme tidspunkt.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Og tallet kommer som en overraskelse.

Det siger Emil Dyg Lyst, der er ejerrådgiver for Syddjurs ved 'Sol og Stand' til tv-stationen:

»Det kom en smule bag på os, men det er en kombination af, at vi har fået flere huse sammenlignet med sidste år, og så at der bare er en øget efterspørgsel.«

Om sommeren er det især tyskerne, der fylder sommerhusområderne, men her om vinteren er der flere danskere, som kigger forbi.

Hvis de lokale erhvervsdrivende laver aktiviteter trækker det kun flere turister til, fortæller Emil Dyg Lyst, der blandt andet fremhæver Ree Park.

Om vinteren stilles der også større krav til sommerhusene, da man langt fra kan forvente godt vejr. Så huse med for eksempel mulighed for at spille billard eller en tur i poolen er ekstra populære.