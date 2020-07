Når man lejer et sommerhus, regner de fleste nok med, at det er gjort rent, før man ankommer. Det viser sig dog ikke altid at være tilfældet hos DanCenter, der udlejer sommerhuse.

Et problem, som direktør Kim Holmsted anerkender særligt er fremtrædende i sommerhalvåret. Dog mener han blot, at det er et fåtal, som oplever at leje et sommerhus, der ikke er rengjort før ankomst.

Søndag skrev B.T. historien om Line Schiermacher, der blev mødt af brugte kondomer, klistret gulv, sorte plamager på væggene, beskidt sengetøj, cigaretskodder, snus og glasskår, da hun trådte ind i det hus, hun havde lejer af DanCenter.

Det affødte en lang række henvendelser fra B.T.s læsere, som har haft en lignende oplevelse.

Mandag bringer B.T. blandt andet historien om Gert Brask, der måtte tilbringe flere dage i lugten af mug og store mængder støv, samt historien om Kirsten Kasch, som blandt andet mødte en utildækket el-installation nær en ødelagt, dryppende vandpumpe.

»Det er ikke nyt for os at opleve reklamationer, men jeg synes ikke, du skal få det til at lyde, som om vi bliver væltet af dem,« siger direktør Kim Holmsted, da B.T. spørger ham, om de får mange rengøringsrelaterede klager i DanCenter.

Skal jeres sommerhuse være rengjort, når gæsterne ankommer?

»Ja, selvfølgelig.«

Hvorfor fortæller flere af vores læsere så, at de ikke oplever, at sommerhusene er gjort rent? Flere forelægger også dokumentation i form af billeder og mailkorrespondancer.

»Jeg kan ikke forholde mig til enkeltsager, hvis jeg ikke selv har set det. Er der sket fejl, så skal vi udbedre det,« siger Kim Holmsted.

Men er det ikke bemærkelsesværdigt, at vi modtager en række henvendelser både på mail og via vores sociale medier? Hvor mange henvendelser har I selv fået?

»Det er ikke noget, jeg vil udtale mig om. I beder jo også alle om at henvende sig nu.«

Det er kun folk, der er utilfredse, vi får henvendelser fra. Jeg har også set på Trustpilot, at mange er utilfredse med rengøringen. Er I opmærksomme på, at der er problemer med rengøringen af jeres sommerhuse?

»Det er vi i den grad opmærksomme på. Rengøring er det største reklamationspunkt. Vi er godt klar over, hvad der fremgår af vores Trustpilot. Det kender vi,« siger direktøren og fortsætter:

»Rengøring er vores største udfordring. Vi har en standard for rengøring, som vi gennemfører. Det er noget, vi arbejder hårdt på.«

Er der nedskrevet retningslinjer for rengøring?

»Ja, det har vi.«

Er det noget, du kan sende til mig?

»Det er ikke noget, jeg har nu, jeg vil ikke smide nogen kvalitetsstandarder ud i medierne, som mine konkurrenter kan se.«

Gør I altid rent, før nye gæster kommer?

»Der er gjort rent, inden alle ankomster.«

Nej, det har vi dokumentation på, at der ikke er.

»Som hovedregel er der gjort rent, før alle ankomster.«

Hvordan er det at blive ringet op af mig, der skriver om de her negative sager? Hvordan forholder du dig til det?

»Det forholder vi os meget seriøst til. Vi lever af glade kunder, og dem har vi et overtal af. Der kommer klager over fejl og mangler, men flest er tilfredse.«

DanCenter har mellem 5.000 og 6.000 sommerhuse i hele Danamark, og hvis man som lejer har haft en dårlig oplevelse med rengøringen, så opfordrer Kim Holmsted til, at man henvender sig til lejerservice, en klageenhed hos DanCenter.

Er man stadig ikke tilfreds, kan man henvende sig til Ankenævnet for Feriehusudlejning, som DanCenter er medlem af.