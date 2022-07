Lyt til artiklen

Morgenkaffe på terrassen, solseng, en god bog og en masse amerikanske soldater.

Det kan bliver cocktailen for mange beboere og sommerhusgæster ved Jægerspris i Hornsherred.

For området vil blive indtaget af amerikanske soldater, som skal afholde øvelser i området.

Det oplyser Forsvarskommandoen i en pressemeddelelse.

Det er en enhed fra US Marine Corps fra USS Gunston Hall, som i løbet af ugen træne i det militære område i Hornsherred.

Fredag morgen lagde USS Gunston Hall til kaj ved Langelinje i København.

USS Gunston Hall ligger til kaj i København for at udføre rutinemæssigt vedligehold af skibet og imens dele af besætningen gør skibet klar til videre sejlads, vil andre dele af besætningen gennemføre træning i Jægerspris skydeterræn.

Det betyder, at beboere og sommergæster i Jægerspris både vil kunne opleve støj og støde på amerikanske soldater i området.

Det store skib har været i Europa i et stykke tid. Blandt andet for at deltage i NATOs årlige flådeøvelse Baltops i Østersøen, hvor omkring 45 krigsskibe, 75 fly og omkring 7000 soldater fra 14 NATO-lande herunder både Danmark og USA.