Lukkede natklubber og aflyste festivaller får folk til at feste i gaderne. Det medfører store gener med urin, afføring og sex i haver og opgange hos private.

Det skriver DR.

»Det er sådan, at der bliver både skidt og knaldet i folks haver og opgange. Og der bliver urineret i mængder, der ligner Roskilde Festival,« siger administrerende direktør Rasmus Juul-Nyholm ved firmaet Cobblestone, der administrerer en række ejendomme i København.

Han mener, at sommerfesterne er gået over gevind, når folk rykker festen udenfor.

Nordhavnen er et af de steder, hvor der er problemer med sommerfester. Billedet her er fra tidligere på sommeren. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nordhavnen er et af de steder, hvor der er problemer med sommerfester. Billedet her er fra tidligere på sommeren. Foto: Liselotte Sabroe

Det er særligt på storbyernes grønne arealer og havnekajer, at der bliver der afholdt 'minifestival' i stor stil.

Cobblestone har bl.a. en lang række ejendomme, der ligger ned til den københavnske havnekaj i Nordhavn, hvor tusindvis af unge mennesker mødes.

Folk efterlader ifølge Cobblestone også store mængder af knuste flasker, varme grill og meget andet skrald.

Rasmus Juul-Nyholm fortæller til DR, at der er nogle beboere, der fraflytter ejendomme, fordi det bliver for uudholdeligt.

Teknik- og miljøborgmester i København, Ninna Hedeager Olsen (Ø), siger til DR, at Enhedslisten vil prioritere penge til offentlige toiletter, når budgetforhandlingerne går i gang.

Indtil da må beboerne væbne sig med tålmodighed og håbe på, at urineringen og de andre gener aftager, når coronarestriktionerne lempes, og natklubber og festivaller dermed kan genåbne.