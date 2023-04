Danskere kan i den kommende tid blive mødt af forsinkelser og aflysninger, hvis de skal rejse med fly.

Faktisk kan det komme til at vare måneder, helt indtil sommeren, på grund af mangel på flyveledere i Danmark, frygter Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank.

Og den frygt deler DATCA, en faglig forening, der organiserer flyveledere i Danmark, siger formand Esben Blum. Han sidder på vegne af flyvelederne helt inde i maskinrummet, hvor den kaotiske situation udspiller sig lige nu.

»Situationen har stået på i over et år. Og fakta er, at vi mangler flyveledere i Danmark. Vi er simpelthen underbemandede. Påsken var kritisk, og det var vinterferien sådan set også. Derfor er vi også bekymrede for sommerferien, hvor rigtig mange danskere rejser,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Alene i april har vi i gennemsnit haft en daglig underbemanding på 20-30 procent i Kastrup. Der er ingen tvivl om, at vi står i en alvorlig situation,« mener han.

Sagen er den, at Naviair, som står for flyveledelsen i Danmark, mangler medarbejdere, hvilket har skabt forsinkelser i måneder. En flyveleder overvåger og dirigerer lufttrafikken.

Søndag kom Københavns Lufthavn så med en advarsel forud for de kommende måneder om forsinkelser og aflysninger.

Esben Blum er enig:

»Vi arbejder hårdt på at finde en løsning i samarbejde med Naviair, for det er efterhånden blevet helt klart for alle – i særdeleshed for flyselskaberne og passagererne – at det en meget uholdbar situation, der kræver handling her og nu.«

»Det er vi enormt kede af. Vores medlemmer har taget ualmindeligt mange ekstra vagter, solgt fridage og generelt arbejdet over for at få vagtplanerne til at hænge sammen. De har solgt frihed, og de er gået utrolig langt, mens situationen kun er blevet forværret det seneste år.«

Naviair medgiver over for B.T., at situationen er alvorlig:

»I øjeblikket mangler der flyveledere flere steder i Europa – også i Danmark. I Københavns Lufthavn udgør manglen cirka 10 procent i forhold til det aktuelle trafikniveau. I april har vi i perioder forårsaget en del forsinkelser, hvilket vi beklager. Maj ser heldigvis bedre ud og derfor forventer vi en mere stabil drift.«

Situationen har ifølge DATCA stået på i over et år og er blot blevet værre. Hvorfor er den ikke løst?

»Generelt kan vi sige, at trafikken og rejselysten er kommet tilbage hurtigere end de officielle prognoser forudså efter Coronakrisen. Det er selvfølgelig positivt for luftfarten, selvom det har skabt udfordringer i forhold til bemanding, hvilket vi også har set andre steder i vores sektor.«

»Konkret arbejder vi på en række initiativer, som skal bringe os i ressourcemæssig balance, herunder prioritering af ressourcer til driften. Vi har også igangsat en plan, der omfatter uddannelse af flyveledere og fastholdelse af medarbejdere. Det tager cirka tre år at uddanne en flyveleder, og pt. har vi over 40 aspiranter under uddannelse. De vil løbende blive tilført driften, i takt med at de bliver færdige.«

Manglen på flyveledere er opstået som følge af coronakrisen, hvor Naviair fyrede 45 ud af 300 flyveledere, fordi luftfarten stort set blev indstillet under coronaen.

Ifølge Berlingske kræver flyvelederne blandt andet et lønhop på 40 procent. Læs mere om den kaotiske situation her.