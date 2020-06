Går du med planer om sommerferie i eksempelvis Spanien eller Italien, er det en god ide lige at spørge din chef, hvordan arbejdspladsen ser på det.

Det kan nemlig betyde en uønsket forlænget ‘ferie’ hjemme - for egen regning, vel at mærke. Og i værste fald kan du miste jobbet.

Fra 15. juni bliver Udenrigsministeriets rejsevejledninger til Norge, Tyskland og Island ændret, så man godt kan rejse til de tre lande, uden at man bagefter opfordres til karantæne.

Men alle andre lande fraråder Udenrigsministeriet stadig ikke-nødvendige rejser til - foreløbigt indtil den 31. august.

Hvor skal du holde sommerferie?

Og rejser du alligevel til eksempelvis Spanien, Italien eller Sverige lyder der altså en kraftig opfordring fra myndighederne om, at du går i 14 dages karantæne efter hjemkomsten.

Karantænen er dog ikke en lov, så du risikerer ikke en bøde. Til gengæld kan din tur til Gardasøen komme til at koste dig på lønchecken.

Arbejdsgiverne kan af hensyn til andre medarbejdere godt kræve, at en du bliver hjemme fra 14 dage, hvis du har været i et - af myndighederne udpeget - risikoområde.

»Og de 14 dage er for egen regning i en eller anden form,« siger Fagbevægelses Hovedorganisations chefjurist Peter Nisbeth og uddyber:

»Det kan være, du kan få lov at bruge ferie eller afspadsering på det, men ellers bliver du trukket i løn.«

Ifølge chefjuristen kan du ligefrem risikere en fyreseddel, hvis du rejser mod Udenrigsministeriets vejledninger.

»Hvis arbejdsgiver på forhånd har sagt, at de ikke vil finde sig i, at folk rejser til de lande, kan du miste jobbet,« siger han og uddyber:

»Hvis du har været i et land, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til, og det derfor betyder, at du ikke kan møde op til tiden efter ferien, så er det misligholdelse af dit ansættelsesforhold.«

Derfor er det en god idé lige at tjekke op på arbejdspladsens corona-politik, inden du bestiller rejsen.

»Hvis du har en tanke om at rejse til et af de lande, som Udenrigsministeriet fraråder, så er det en meget god idé lige at aftale med din arbejdsplads, om de også synes, det er klogt,« siger han.