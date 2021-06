Årets første hedebølge ruller netop nu indover Danmark, så ung som gammel, høj som lav, valfarter ud til kysterne med solcremen og stråhatten klar i strandtasken.

Men hvad med den længe ventede sommerferie i Middelhavs-landene i Sydeuropa, hvor både solgarantien og temperaturerne er betydeligt højere?

I skyggen af corona skal man som dansk ferierejsende holde tungen lige i munden for ikke at risikere at snuble i kravene til indrejse. For de er langt hen ad vejen forskellige fra land til land. Og – for eksempel i Spanien og Frankrig – er kravene også forskellige fra region til region.

Spanien, Italien og Frankrig er blandt de mest populære sommerferie-destinationer for os danskere. Både hvad angår kørsel i egen bil eller med tog og ved rejser med fly.

Foto: JAIME REINA Vis mere Foto: JAIME REINA

Mens vi venter på ikrafttræden af et fælles EU-coronapas, som vil gøre bevægelighed over landegrænserne og ophold betydeligt mere smidig, giver B.T. dig her en guide til, hvordan du opfylder de forskellige landes krav om coronaregler og -restriktioner, så din sommerferie til Sydeuropa ikke risikerer at blive forvandlet til et mareridt.

Myndighederne bestræber sig på, at et fælles EU-coronapas skal have virkning fra udgangen af juni.

Der er dog ingen sikkerhed for, at det vil være helt klar til den tid. Ligesom det endnu ikke er fuldstændig defineret, hvor meget EU-coronapasset kommer til at dække og under hvilke vilkår.

Kravene for de enkelte lande i Europa bliver løbende opdateret alt efter den aktuelle covid-19-situation, så denne guide er et øjebliksbillede, som det ser ud her og nu:

Sommerferie i Spanien:

Størstedelen af Spanien er i skrivende stund 'orange'. Det vil sige, at Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til landet.

Undtaget er dog nogle af de mest populære feriedestinationer som De Baleariske Øer, som blandt andre Mallorca, Ibiza og Menorca er en del af.

Disse er p.t. katagoriseret som gule på grund af lave smittetal i området.

Også regionerne Galicien, Valencia, Murcia, Asturien, Extremadura, Cantabria og De Kanariske Øer er gule.

Foto: JON NAZCA Vis mere Foto: JON NAZCA

I Spanien er der ikke længere udgangsforbud på noget tidspunkt af døgnet, men man skal bære mundbind alle steder i det offentlige rum. Børn under seks år er dog undtaget.

De spanske sundhedsmyndigheder har fastsat afstandskravet til minimum to meter, hvis man indtager alkohol eller ryger på et offentligt tilgængeligt sted.

Hvis du rejser ind i Spanien med fly eller skib, skal du inden ankomst udfylde en formular på Spanien Travel Healths hjemmeside.

Samme mulighed er der også i en tilsvarende mobil-app.

Foto: VALERY HACHE Vis mere Foto: VALERY HACHE

Når du har udfyldt og underskrevet, vil du modtage en QR-kode eller en formular til print, som du kan blive afkrævet at vise frem ved ankomsten.

Vil du ind i Spanien med bil eller tog, er der p.t. ingen krav om at kunne fremvise en udfyldt og underskrevet formular, men det vil være en god idé at have den med for en sikkerheds skyld.

Når der indføres et fælles EU-coronapas, vil man – når man har udfyldt formularen – modtage en såkaldt 'fast control'-QR-kode, der gør kontrollen langt smidigere ved indrejse, end det er i øjeblikket.

Indtil EU-coronapasset kommer op at køre, skal man som indrejsende til Spanien fra et andet land i EU- eller Schengen-området enten kunne fremvise en negativ pcr- eller antigentest, som er højst 48 timer gammel. Alternativt have dokumentation for at være fuldt vaccineret eller kunne dokumentere, at man har haft covid-19 inden for de seneste 180 dage.

Sommerferie i Italien:

Hele Italien er p.t. klassificeret som gul i Udenrigsministeriets rejsevejledning. Det betyder, at risikoniveauet ligger i den lave ende.

Vælger man at køre selv på sommerferie til støvlelandet fra Danmark, vil det typisk være gennem Tyskland og Østrig.

Begge lande er ligesom Italien gule, og ved transport gennem Tyskland og Østrig kræver det ingen særlige forudsætninger ud over en negativ pcr- eller antigentest, der er højst 48 timer gammel, eller dokumentation for, at man er enten færdigvaccineret eller immum over for covid-19.

Selv om Italien er gul på det fælles EU-kort, har landet i modsætning til alle de øvrige i EU vedtaget sin egen nationale klassificering af risikoområder. Derfor er rejserestriktionerne i netop Italien ikke baseret på det fælles EU-kort og har nogle tilføjelser i forhold til de øvrige lande.

Foto: CATI CLADERA Vis mere Foto: CATI CLADERA

Ved indrejse i Italien skal man kunne fremvise en negativ pcr- eller antigentest, som er taget inden for de seneste 48 timer. Kun for børn under to år er der ikke krav om at kunne dokumentere en negativ covid-19-test.

Desuden skal man registrere sig hos den lokale regions sundhedsmyndighed ved ankomst.

Dette gælder, uanset om man kører i egen bil eller med tog, eller om man vælger at tage et fly sydpå.

Hvordan man helt praktisk finder frem til det sted, hvor man skal registrere sig, må man finde ud af lokalt. Alternativt pudse sit italienske af og klikke sig ind på det italienske sundhedsministeriums hjemmeside.

Bemærk, at selv om man ved indrejse i Italien er færdigvaccineret eller tidligere har været smittet med covid-19, anerkender de italienske myndigheder på nuværende tidspunkt ingen af delene som gyldig adgang til landet. Dog vil det give godkendelse til indrejse efter 26. juni, når næste fase i genåbningen sker.

Kan man ikke dokumentere en negativ test, vil man blive sendt i ti dages overvåget karantæne med krav om en afsluttende covid-19-test.

Vælger man at rejse på sommerferie til Italien med fly, gælder der lidt andre regler. Her skal man inden afrejse udfylde en passager-formular, en såkaldt Digital Passenger Locater Form, som skal fremvises både ved boarding og ved ankomst til Italien.

Og så skal man huske at registrere sig ved ankomst i den region, hvor man opholder sig under ferien.

Sommerferie i Frankrig

Frankrig er stadig plaget af coronavirussens tredje bølge og er for stort set hele landets vedkommende orange i Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Kun Napoleons fødeø, Korsika, er gul.

Selv om Frankrig er malet orange, er kravene til indrejse fra et andet EU- eller Schengenland dog ikke så restriktive.

Til gengæld er der i skrivende stund fortsat natligt udgangsforbud i hele landet i tidsrummet mellem klokken 23 og 06.

Foto: LOUISA GOULIAMAKI Vis mere Foto: LOUISA GOULIAMAKI

I Paris’ gader og stræder er der ligeledes stadig påbud om brug af mundbind døgnet rundt.

Som udgangspunkt kræver det en maksimal 72 timer gammel og negativ pcr- eller antigentest at have lovlig indrejse i Frankrig.

Alle personer fra 11 år og opefter skal kunne fremvise en test.

Dog ikke hvis du er færdigvaccineret. I det tilfælde er det tilstrækkelig at have dokumentation for, at man har gennemført vaccineprogrammet, og at der er gået mindst 14 dage, fra man lagde overarm til det sidste stik med kanylen.

Ved hjemkomst til Danmark

Retningslinjerne ved indrejse i Danmark efter at have været i et andet EU-land afhænger af, om man kommer fra et land med højt eller lavt smitte-niveau.

Som udgangspunkt er der i skrivende stund testkrav, når man er kommet hjem fra ferie, medmindre man er færdigvaccineret. Testkravet gælder også, selv om man har nydt solen i et 'gult' land.

Har man opholdt sig i et land, der er malet orange eller rødt på Udenrigsministeriets kort, skal man gå i isolation ved hjemkomsten.

Fra 26. juni, når fase 4 af genåbningsplanen træder i kraft, vil der ikke længere være krav om isolation.

Rigtig god ferie!

Kilder: Reopen.europa.eu; Udenrigsministeriets Borgerservice, coronasmitte.dk