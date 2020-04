Hvis du hører til de mange danskere, der lige nu overvejer at droppe charterrejsen eller kør-selv-ferien sydpå og i stedet satser på at nyde sommeren i et dansk sommerhus, skal du ikke vente alt for længe.

Flere steder i landet er der mere end almindelig travlt hos sommerhusudlejerne.

Coronakrisen har nemlig fået mange danskere til at booke sommerhus herhjemme i år, og drømmer du om dansk sommerhusidyl i højsæson-ugerne 29, 30 og 31, kan det allerede være for sent.

Sådan lyder det fra blandt andre Vibeke Christensen, direktør og medejer i Feriepartner Juelsminde, som udlejer sommerhuse i Østjylland.

»Der er run på de uger, hvor danskerne traditionelt ville være taget sydpå. Så det er efterhånden ret begrænset, hvad vi har tilbage i juli og august,« siger hun og tilføjer:

»Når vi taler med danskerne, får vi et billede af, at de børnefamilier, der normalt ville være taget på kør-selv-ferie sydpå til eksempelvis Italien, simpelthen ikke tør køre sydpå i år, og så kigger de på alternativer som danske sommerhuse. De begynder at booke ind i stedet for tyskerne.«

I Østjylland fordeler udlejningerne sig ifølge Vibeke Christensen normalt cirka 50/50 mellem tyskere og danskere.

»Lige nu ser vi et fald i de bookinger, som tyskerne traditionelt set ville have taget hen over sommeren. Men de bliver i stedet taget af en masse danskere,« siger hun.

Der er rift om de danske sommerhuse i uge 29, 30 og 31. Foto: Kristian Brasen

»Det er gået stærkt her den sidste uges tid hen over påsken. De positive tendenser, der er meldt ud fra højere sted om genåbning af samfundet, gør nok også, at folk begynder at tænke på, hvor de skal holde sommerferie i år, og mange ser altså ud til at vælge at blive hjemme i Danmark i et sommerhus.«

Dancenter og Novasol i det østjyske melder også om stort set udsolgt i uge 29, 30 og 31.

Også på landsplan melder Novasol, som udlejer tusindvis af sommerhuse, om samme rekordhøje antal ankomster i højsæson-ugerne 29, 30 og 31 som sidste år.

Salgsdirektør for Novasol i Danmark Philip Høeg Kildegaard nikker genkendende til, at der er en del tyske afbestillinger, men bemærker, at der er en ‘flot stigning blandt vores danske gæster'.

Philip Høeg Kildegaard, salgsdirektør i Novasol i Danmark.

»Vi glæder os over, at flere danskere booker ferie i Danmark, dog kan det på ingen måde opveje tabet af udenlandske gæster på landsplan, og derfor ser vi desværre et stort fald i antallet af gæster generelt (altså uden for uge 29, 30 og 31, red.),« siger Philip Høeg Kildegaard.

Selv om der er meget få ledige sommerhuse tilbage i højsæsonen hos eksempelvis Feriepartner i Juelsminde, er der stadig en chance for at få fat i et hus.

Man kan nemlig skrive sig på venteliste, krydse fingre og håbe på, at en tysk afbestilling baner vejen til en sommerhusferie, lyder det fra Vibeke Christensen:

»Der kan komme nogle tyske annulleringer. Så der kan være en chance der. Hvis grænsen fortsat er lukket til sommer, vil tyskerne jo ikke kunne komme herop. Og selv hvis grænsen bliver åbnet, vil der eksempelvis nok være nogle ældre tyskere, der annullerer deres booking i år.«