Efter længere tids konflikt om flyveleder-situationen i Danmark, er der nu indgået en aftale.

Det bekræfter parterne på hver side, Naviair og flyveledernes fagforening DATCA, i en pressemeddelelse.

Naviair har gennem længere tid haft mangel på flyveledere, hvilket har skabt aflysninger og forsinkelser i hele landet.

På den anden side har DATCA været utilfreds med vilkårene for flyvelederne. Og derfor har flere, blandt andre SAS og Norwegian, været bekymret for sommerens flyrejser.

Den nye aftale betyder, at driften bliver normaliseret, ligesom der bliver fokuseret på at få fastholdt og uddannet flere flyveledere:

'Aftalen mellem Naviair og DATCA har til formål at afhjælpe den akutte mangel på flyveledere, der er opstået på baggrund af en for stor reduktion i antallet af flyveledere under coronapandemien samt en for lav rekruttering gennem 2010erne', står der i pressemeddelelsen.

Esben Blum, formand for DATCA, siger, det er vigtigt, at der bliver skabt ro.

Men det er ikke den langsigtede løsning, han havde håbet på, siger han:

»Flyvelederne ønsker at komme ud af den uholdbare situation, Naviair har bragt sig i, og derfor indgår vi nu en aftale. Der er ikke tale om en langsigtet løsning, som vi kunne have tænkt os den, men vi mener, at det er vigtigt, at der bliver skabt ro til at prøve at finde de langsigtede løsninger for Naviairs fremtid.«

»Vi ser fortsat en risiko for at denne aftale ikke i tilstrækkelig grad sikrer fastholdelse, men det må tiden vise. Flyvelederne giver nu Naviair en hjælpende hånd ved en ekstraordinær fleksibilitet i en periode fremover, så Naviair kan bruge tiden på at komme i balance på lang sigt.«

Mads Kvist Eriksen, konstitueret administrerende direktør i Naviair, siger følgende om aftalen:

»Jeg glæder mig over, at vi i fællesskab har fundet nogle gode løsninger, som sikrer, at vi kan normalisere vores drift til gavn for flyselskaber, lufthavne og passagerer.«

»Med aftalen er det vores klare forventning, at vi hurtigt vil se en markant reduktion af forsinkelser forårsaget af Naviair.«

Konflikten mellem Naviair og DATCA har varet siden coronapandemien, hvor Naviair afskedigede 50 flyveledere som led i en sparerunde. De kom ikke tilbage, da flyene igen måtte lette efter pandemien.

Derfor har flyvelederne taget ekstra vagter. Det stoppede de med for nogle måneder siden.

De seneste måneder har der så været forhandlinger mellem parterne.

Og det har nu udmøntet sig i en aftale.