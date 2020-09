Mandag og tirsdag vender de høje temperaturer tilbage, men også resten af ugen bliver der godt med solskin.

Et højtryk befinder sig i øjeblikket over Central- og Østeuropa, og det giver varm luft op over Danmark sydfra.

Den varme luft betyder, at sommeren kortvarigt kigger forbi mandag og tirsdag, før en koldfront langsomt bevæger sig ned over Danmark fra nordvest i løbet af onsdagen.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Trine Pedersen tidligt mandag morgen.

- Det bliver egentlig en rigtig flot uge, hvor vi starter flot ud mandag, hvor vi forventer sol og op mod 20-25 grader og med en svag til jævn sydvestenvind, siger hun.

- De højeste temperaturer vil typisk være over de østlige dele af landsdelene og de køligere temperaturer ved kyster med pålandsvind, tilføjer hun.

Da der ikke rigtigt er nogen vind, kan der godt være lidt tåge tirsdag morgen, advarer meteorologen. Men tågen forsvinder i løbet af morgenen, og så venter der endnu en flot og solrig dag.

De fleste steder i landet vil tirsdag opleve temperaturer omkring 20-25 grader.

- Det bliver koldest mod nord og varmest sydover. I Sønderjylland kan man måske komme op på 27 grader, siger Trine Pedersen.

I løbet af natten til onsdag og i løbet af onsdagen bliver landet passeret af en svag koldfront, som giver skyer og måske en lille smule regn.

- Koldfronten får også temperaturerne til at skifte ret væsentligt. Onsdag vil der derfor ikke være andet end 15-16 grader i Vendsyssel og omkring 20 grader i den sydlige del af landet, siger meteorologen.

Selv om temperaturerne fortsat kun vil ligge på de omkring 15-16 grader torsdag, er der alligevel en flot dag i vente.

- Det bliver en flot og klar dag med sol, siger Trine Pedersen.

Fredag kommer til at ligne torsdag med sol og ikke rigtigt noget vind og temperaturer på mellem 15 og 19 grader.

- Det er faktisk generelt en flot uge, der venter. Det er ikke så tit, at vi har en hel uge uden regn og vind og med så meget sol, siger hun.

/ritzau/