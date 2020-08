Det er helt normalt for den danske sommer at byde på svingende vejr, men den plejer trods alt under alle omstændigheder at være synonym med en række forskelligartede begivenheder og aktiviteter. Det ene festlige arrangement afløser sædvanligvis det andet rundt om i landet.

Folkemøde på Bornholm, festivaler overalt samt en mængde koncerter og sportsbegivenheder.

Men sådan blev det som bekendt ikke i år, hvor den corona-pandemien fik sat en brat stopper for løjerne.

Den danske sommer har ikke været til at kende. I 2020 blev sommeren væk.

Det gældende forsamlingsforbud gjorde de fleste arrangementer med flere end 100 deltagere umulige og tvang den danske underholdningsbranche til at aflyse samtlige større events henover sommeren.

Fotojournalisterne Lasse Bak Mejlvang og Nils Meilvang har for B.T. været på jagt efter 'Sommeren, der forsvandt'.

Sammen har de i deres respektive arkiver fundet billeder fra tidligere danske sommerbegivenheder – som denne sommer er blev aflyst eller voldsomt påvirket af corona. Efterfølgende har de besøgt de pågældende steder på netop det tidspunkt, hvor begivenhederne burde have fundet sted. På den måde skildres tomheden og den fest, som vi alle er gået klip af i år.

1. maj, kl. 13.37, Fælledparken, København

1. maj samler normalt tusindvis af arbejdere og unge mennesker, der mødes for at fejre den internationale kampdag. Men ikke i år.

Foto: Lasse Bak Mejlvang / Nils Meilvang

11. juni, kl. 12.29, Allinge, Bornholm

Folkemødet på Bornholm har med tiden vokset sig større og større, hvilket resulterede i et rekordstort fremmøde i 2019 med et samlet besøgstal på 114.000. I år var Allinge mere stille, og Cirkuspladsen, hvor Folkemødets hovedscene normalt står, tom.

Foto: Lasse Bak Mejlvang / Nils Meilvang

21. juni, kl. 18.23, Brøndby Stadion, Brøndby

Derbyet mellem Brøndby og FCK er uden sammeligning den største publikumsmagnet i dansk fodbold. Normalt er stadion så godt som fyldt til disse kampe, men grundet corona-restriktioner var der blot 3.000 tilskuere tilladt på Brøndby Stadion.

Foto: Lasse Bak Mejlvang / Nils Meilvang

27. juni kl. 12.12, Roskilde Dyreskueplads, Roskilde

Det er normalt et hidsigt kapløb, når Roskilde Festival åbner sit campingområde for de 70.000 betalende gæster. I år var der bar mark.

Foto: Lasse Bak Mejlvang / Nils Meilvang

7. august kl. 18.58. Bøgeskoven, Skanderborg

Det tog 59 minutter at sælge 29.500 billetter til det, der skulle have været dette års Smukfest i Skanderborg. Bøgescenen er normalt kendt for at samle størstedelen af gæsterne til koncerterne med programmets største stjerner.