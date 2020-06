Fra midten af juli og en til to uger frem er der størst chance for en periode med sol og varme, spår DMI.

Det gælder om at nyde det varme og tørre vejr i juni, mens det er der.

Resten af sommeren ser nemlig ud til at kunne byde på mere omskifteligt sommervejr, men stadig med temperaturer over gennemsnittet.

Det vurderer DMI i en ny sæsonprognose.

Største chance for en længere periode med stabilt højtryksvejr med sol og varme ser ud til at være fra midten af juli og en til to uger ind i august.

Derefter kan tidlige tropiske orkaner i Atlanten nedbryde højtrykket og give en overgang med ustadigt vejr.

- Til sidst er der dog håb om ret fint vejr med sensommervarme i september, da der er tendens til perioder med højtryk over Vest- og Nordeuropa, forklarer Martin Lindberg, der er langtidsmeteorolog hos DMI.

Temperaturmæssigt spår DMI, at juli, august såvel som september kan ende med temperaturer over det normale.

Nedbørsmæssigt ser månederne ud til at kunne blive som normalt.

For både august og september forventes nedbørsmængderne at blive omkring det normale, mens juli ser ud til at få nedbørsmængder omkring eller noget under det normale.

/ritzau/