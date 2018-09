Tirsdag blev der målt over 25 grader. Det giver årets 72. sommerdag. Der blev målt 26,7 grader på Bornholm.

København. Tirsdag har givet årets sommerdag nummer 72. Temperaturen nåede tirsdag op over 25 grader.

Det skriver TV2 Vejret.

På Bornholm blev det til en rekord. På solskinsøen blev der målt 26,7 grader, og det er det varmeste, der er målt så sent nogensinde.

- Uanset hvordan vi vender og drejer det, er det en meget usædvanlig varme, vi har, siger Sebastian Pelt, der er meteorolog hos TV2 Vejret til TV2 Vejret.

- Der går mange, mange år imellem, at det er så varmt så sent på året, og det er i hvert fald ikke noget, bornholmerne har oplevet før, siger han.

Den tropiske storm ved navn Helene har trukket varm luft op fra syd og sendt den ind over Danmark.

Men ifølge meteorologen er det ikke kun Helene, der er skyld i det varme september vejr.

- Orkanen er bare sådan en ekstra varmepumpe, der giver de sidste ekstra grader og trækker den her luft op helt nede fra den iberiske halvø, siger han til TV2.

Tirsdag er den varmeste dag målt så sent i syv år, og hvis der registreres en måling på 27 grader, skal vi helt tilbage til 1947 for at finde noget tilsvarende, skriver TV2 Vejret.

Rekorden på Bornholm er den seneste i en stribe af rekorder, som er sat i sommeren 2018.

Både på middeltemperatur og solskinstimer slog årets sommer rekord. Med en middeltemperatur på 17,7 grader deler 2018 dog førstepladsen med 1997.

I alt nåede sommermånederne op på 802 solskinstimer. Det er 32 timer mere end i 1947, der ligger på andenpladsen.

Juli måned var den bedste, hvis man er glad for sol og høje temperaturer.

Her var middeltemperaturen 19,2 grader, og juli kastede hele 339 solskinstimer af sig mod 291 i juni og 171 i august.

DMI begyndte de landsdækkende målinger over temperatur og nedbør i 1874, mens man har målt solskinstimer siden 1920.

/ritzau/