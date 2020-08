»Det påvirker mig. Det påvirker min kone. Det påvirker vores børn. Jeg kender mange andre somaliere, der har det på samme måde. Jeg er mega ked af den udvikling, der er i Aarhus i øjeblikket på grund af corona. Jeg føler, vi bliver udskammet, alene fordi vi er somaliere.«

Det siger Abdinasir Jama Mohamed, beboerformand i Gellerupparken i Aarhus og somalier af oprindelse, til B.T.

Abdinasir Jama Mohamed føler, at aarhusianere af somalisk oprindelse i disse dage uretmæssigt bliver set skævt til og ofte forsøgt undgået af andre i det offentlige rum.

»Både jeg og min kone er blevet testet negativ for coronavirus, men alligevel er det, som om folk tror, man er smittet, bare fordi man er somalier.«

»Jeg har i anden anledning lige været ved lægen, og der oplevede jeg, at en mand i venteværelset flyttede sig. Ikke bare væk, men flere meter væk, da mit navn blev råbt op. Det samme skete, da jeg skulle ind og hente en pizza: 'Tag lige en test, før du kommer herind', får jeg at vide,« siger Abdinasir Jama Mohamed og tilføjer:

»De somaliere, som er blevet smittet i Aarhus, er måske blevet det, fordi de har deltaget i en af de events de seneste uger, hvor der har været mange mennesker. Blandt andet ved en begravelse (af rapperen Shmur, red.), hvor der deltog en del somaliere – men også mange andre etniske grupper. Så fokuser dog i stedet på, hvem der har været med de steder. Fokuser på deltagelsen i eventsene. Og lad være med at fokusere på somaliere som etnisk befolkningsgruppe. Det er ikke i orden.«

Abdinasir Jama Mohamed undersøger, at han selvfølgelig kun kan opfordre alle til at blive testet for coronavirus, ligesom han kalder det 'meget vigtigt', at alle overholder de retningslinjer, myndighederne har udstukket i forsøget på at inddæmme smitten.

Derfor har han også aktivt skrevet rundt til medlemmerne og i sit netværk med opfordring til, at alle strammer op og tager truslen om smitte med covid-19 meget alvorligt.

Men dét, der lige nu gør ham både ked af det og frustreret, er altså, at han føler, at der i Aarhus i øjeblikket uretmæssigt bliver peget fingre mod somaliere alene på grund af etnicitet.

»Det er, som om vi fra det ene øjeblik til det andet er gået fra at være aarhusianere til at være somaliere. Vi føler os forskelsbehandlet,« siger han.

Abdinasir Jama Mohamed mener desuden, at borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard (S) har sin del af ansvaret for, hvorfor mange somaliere i disse dage føler sig udskammet, fordi borgmesteren offentligt er gået ud og fortalt, at hovedparten af det bekymrende coronaudbrud i Aarhus har ramt netop somaliere.

»Jeg synes, han skylder os en undskyldning,« siger beboerformanden.

Jacob Bundsgaard har allerede sammen med Thomas Medom (SF), rådmand for Børn og Unge, i forvejen på kommunens vegne givet en undskyldning til en mor med somalisk baggrund, fordi hendes datter for nylig blev nægtet adgang til vuggestuen ‘Mælkebøtten’ i Brabrand.

Moderen fik ikke lov at aflevere datteren, på trods af at pigen ingen symptomer havde på coronavirus.

»Jeg synes, det siger en del om, hvad der kan ske, når en borgmester går ud offentligt og peger på en bestemt befolkningsgruppe,« siger Abdinasir Jama Mohamed.

Det var onsdag ikke muligt at få en kommentar fra borgmester Jacob Bundsgaard på grund af byrådsmøde.