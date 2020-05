»Som ung homoseksuel i 80’erne og 90’erne havde man helt klart en fornemmelse af, at ens seksualitet var dødelig.«

Sådan lyder det fra manden, vi under coronakrisen er kommet til at kende ret godt. Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen.

Den i dag 54-årige direktør sprang ud, da han var 17 år gammel.

Over for Euroman fortæller direktøren om sin tid som udvekslingsstudent i San Francisco i begyndelsen af 1990'erne - en tid, hvor frygten for AIDS påvirkede ham, og hele verden.

Søren Brostrøm fortæller til Euroman, at det at tage til San Francisco som ung homoseksuel var ret almindeligt. »Som man jo gør som ung bøsse,« lyder det fra direktøren.

Dengang var AIDS dog et verdensomspændende problem, og selvom det var en stor oplevelse for den unge Søren Brostrøm at opleve USA og San Francisco, var det ikke ren lykke at bo i millionbyen med de stejle bakker.

Han var nemlig 'skide' bange for at få AIDS, som der dengang hverken fandtes en vaccine mod eller behandling for, fortæller han.

En frygt, der især kom af at se folk ligge ude i byens gader - syge og tæt på at dø af sygdommen, husker han.

Søren Brostrøm blev aldrig selv smittet. Han kendte dog mennesker, der gjorde, og flere af dem mistede livet til den farlige sygdom.

HIV er et virus, der overføres ved seksuel kontakt eller via blod, mens AIDS er den dødelige sygdomstilstand, HIV-virusset kan forårsage.

Siden 1996 har man kunnet forhindre HIV i at udvikle sig til AIDS.

På verdensplan er der i dag ifølge Aidsfondet 37,9 mio. mennesker, der lever med HIV.