Lykken var gjort, da Cecilie Lærke Larsen og hendes kæreste Ole i juli 2022 blev forældre til lille Vilma.

Derfor burde det også bare være et ubetydeligt bump på vejen, da forældreparret efter knap fire uger måtte en tur på hospitalet med vejrtrækningsbesvær hos deres datter.

Med sig i ambulancen havde de en lille jakke og forventningen om at komme hjem senere på natten.

Det gjorde de dog først én måned senere.

Der gik nemlig cirka ét døgn, og så fik de nybagte forældre en besked, der skulle vende deres verden på hovedet:

Jeres datter har kræft.

Nærmere bestemt en stor kræfttumor i lungehulen, der havde vokset sig stor, at organerne var blevet skubbet rundt i den lille, uskyldige krop.

Hurtigt fik lægerne påbegyndt kemoterapi, og de efterfølgende måneder rykkede familien rundt mellem intensiv, semiintensiv og børnekræftafdelingen.

»Kemoen var meget hård ved Vilma, så selvom lægerne ikke sagde det, er jeg ret sikker på, at hun et par gange var ved at dø. Det var meget hårdt,« fortæller Cecilie Lærke Larsen til B.T.

Månederne på Rigshospitalet var ulideligt hårde for familien, men særligt var der én person, der gjorde, at Cecilie og kæreste ikke gik helt ned med flaget:

Deres psykolog.

Kort efter Vilmas indlæggelse og diagnosticering fik familien nemlig tilknyttet en af Rigshospitalets specialiserede psykologer, og hun har mere eller mindre fulgt dem siden.

»Det hjalp helt vildt meget, for det var en ekstremt omvæltning og meget svært at håndtere. Men hun var enormt god til at sætte sig ind i vores situation, fordi hun taler med så mange kræftfamilier,« siger Cecilie Lærke Larsen.

Derfor blev hun også mildest talt rystet, da hun for lidt over en uge siden fik serveret nyheden om, at man hos Rigshospitalet vil skrue gevaldigt ned for psykologhjælpen til familier med børn, der har kræft eller andre sjældne sygdomme.

Det betyder mere konkret, at seks psykologer fra det såkaldte Juliane Marie Center bliver sparet væk – en af dem er den kvinde, der har været tilknyttet Cecilies familie.

Hidtil har forældre som Cecilie kunnet få længere psykologforløb, men fremover vil man 'kun' få psykologhjælp, hvis ens barn er døende eller akut indlagt.

»Det er fuldkommen vanvittigt, at man vil skrue ned på det her område. Vi blev reddet af vores psykolog, og vi har jo talt med så mange herude, der har det på samme måde. Der kommer til at være rigtig mange familier, der vil slå sig på det her,« siger Cecilie.

Derfor er hun også én af de 10.933 danskere, der har valgt at skrive under på en underskriftindsamling om, at psykologhjælpen skal bevares, som den er nu.

Den forringede psykologhjælp skyldes, at Rigshospitalet skal spare 30 millioner på næste års budget, men Cecilie og familien håber, at man kan prioritere anderledes.

»Vi anerkender selvfølgelig, at der skal spares penge, men her er der tale om et så centralt område, at det ikke må blive forringet. Det er alt for afgørende for familien og barnets liv,« siger hun.

Vilma fik efter de tre måneders indlæggelse igen lov til at komme hjem, men cirka et halvt år senere var den gal igen.

Tumoren var tilbage, så i april 2023 blev Rigshospitalet igen familiens primære hjem, mens Vilma kæmpede sig gennem kemoterapi.

Denne gang blev tumoren slået så meget ned, at lægerne valgte at operere den væk, og derfor vurderes den lille pige i dag som kræftfri.

Den betegnelse skal dog tages med et gran salt.

»Vi har jo lov at drømme om, at den ikke vender tilbage, men uanset hvad har den jo ændret hendes liv. Vi skal til et hav af scanninger de næste mange, mange år, og selv den dag hun bliver gravid, skal hun have særlige scanninger,« siger Cecilie og sender en sidste tak til familiens psykolog:

»Vi havde bare ikke stået her i dag, hvis vi ikke var blevet grebet, så jeg håber virkelig ikke, at de vil blive sparet væk.«