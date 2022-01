Det var tidlig morgen, da Ditte Marie Nørregaard med et chok vågnede ved, at hun kastede op af smerte.

Pletterne dansede for øjnene af den unge mor, der måtte kæmpe for at finde de rigtige ord, og da Ditte ville drikke et glas saft, endte hun med at hælde saften i hovedet på sig selv, fordi hun ikke kunne koordinere sine bevægelser.

»Jeg kunne med det samme mærke, at der var noget helt galt,« fortæller Ditte Marie Nørregaard.

Vi er tilbage i juni 2016.

26-årige Ditte Marie Nørregaard var på barsel med sin søn på knap et år, og hun havde dagen forinden opsøgt sin egen læge, fordi hun havde hold i nakken og hovedpine.

Lægen mente, det var noget muskulært, og hun udskrev muskelafslappende medicin på recept og rådede Ditte Marie Nørregaard til at tage til kiropraktor.

Ditte er i dag 32 år og tilbage i jobbet som skolelærer (Privatfoto) Vis mere Ditte er i dag 32 år og tilbage i jobbet som skolelærer (Privatfoto)

Det var første gang Ditte så en kiropraktor, og hun husker ikke, hun fik nogle oplysninger om mulige bivirkninger ved behandlingen.

»Havde jeg vidst det, jeg ved i dag, så havde jeg ikke fulgt lægens råd,« siger Ditte.

Hun er en af de danskere B.T. har været i kontakt med, der har oplevet af få en rift i et kar i halsen efter et kiropraktorbesøg.

En meget sjælden bivirkning, der dog ifølge Dansk Neurokirurgisk Selskab er en relevant bekymring. Det kan resultere i blødninger og blodpropper, og kan give alvorlige og blivende mén og i værste fald have dødelig udgang.

En opgørelse Dansk Patienterstatning har lavet for B.T. viser, at 30 patienter siden 2004 har søgt erstatning efter at være blevet ramt af bivirkningen efter kiropraktorbehandling. 16 har fået anerkendt, at skaden er sket som følge af behandlingen.

Men der kan være et mørketal, mener vicedirektør i Patienterstatningen Martin Erichsen.

»Set fra vores side er der tale om en sjælden komplikation, men det, jeg kan høre udefra sygehusene, er, at det er en velkendt komplikation. Og hvis den er velkendt og ikke bare kendt, så skal de hjælpe patienterne med at oplyse om det, så patienterne kan få søgt erstatning. Det har man faktisk pligt til,« siger han.

Hos kiropraktoren fik Ditte en behandling, hvor halshvirvlerne manipuleres. Et såkaldt nakkeknæk.

Ditte husker, hvordan kiropraktoren rykkede hendes hoved ud til begge sider, og lyden af, at det sagde ‘knæk, knæk, knæk.’

Hun tog hjem, men smerterne blev værre, og Ditte endte med at tage en masse smertestillende og gik i seng, men morgenen efter, var hun ikke i tvivl om, at hun fejlede noget alvorligt.

Ditte blev indlagt på neurologisk afdeling i Glostrup og scannet. Hun fik at vide, at hvis lægerne fandt noget, så ville de komme ind til hende om natten.

Da klokken var 02 gik døren til Dittes stue op.

Ditte facetimede med sin lille søn, mens hun var indlagt. (Privatfoto) Vis mere Ditte facetimede med sin lille søn, mens hun var indlagt. (Privatfoto)

Ditte fik at vide, at hun havde fået en blødning i et halskar; en såkaldt dissektion.

B.T. har læst Dittes journal, hvor der fremgår, at hun i perioden var indlagt på Hvidovre Hospital med en dissektion i halsen.

Inden Ditte skulle udskrives, spurgte lægerne hende ind til, om Ditte var kommet til skade, var faldet eller havde dyrket vild sport.

Det afviste Ditte, men fortalte, at hun havde haft hold i nakken og derfor været til kiropraktor.

»Neurologen siger, at der kan være en sammenhæng, hvis jeg har fået knækket nakken. Jeg anede ikke, at det var en mulig bivirkning,« siger Ditte.

Efter dissektionen var hun påvirket i lang tid.

Når Ditte havde veninder på besøg, fortalte hun den samme historie tre gange på en aften.

Veninderne lod som ingenting, fordi de vidste, hvor ulykkelig hun ville blive, hvis de gjorde hende opmærksom på, at hun ikke kunne huske, hvad hun lige havde sagt.

»De har siden fortalt mig, at de havde talt om, at jeg nok aldrig blev normal igen.«

Samtidig kunne Ditte i månederne efter blødningen ikke løfte sin lille søn, og hun kæmpede med voldsom hovedpine.

En hovedpine, der fortsatte, da hun vendte tilbage til sit job som skolelærer efter sin barsel.

I dag er hovedpinerne væk, men Ditte bliver nemt påvirket af høj støj, og hun oplever, at hendes hoved fungerer lidt langsommere, end det gjorde før.

Flere danskere B.T. har været i kontakt med har haft alvorlige bivirkninger i form af blodpropper efter kiropraktorbehandling. (Privatfoto) Vis mere Flere danskere B.T. har været i kontakt med har haft alvorlige bivirkninger i form af blodpropper efter kiropraktorbehandling. (Privatfoto)

B.T. har været i kontakt med Dansk Kiropraktorforening, der henviser til direktøren for Kiropraktorforeningens Videnscenter, kiropraktor, læge og ph.d. Henrik Wulff Christensen.

Han fortæller, at der ikke findes dokumentation for, at en dissektion af et halskar skyldes den manipulationsbehandling af nakken, som kiropraktorer og andre faggrupper udfører.

»På baggrund af den videnskab, der ligger, kan vi ikke sige, at behandlingen er skyld i, at der sker en dissektion. Vi kan sige, at der er en mistanke, fordi der er en tidsmæssig sammenhæng, men vi kan ikke sige, det er årsagen.«