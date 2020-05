Stig Hoffmeyer har ofte spillet personer med en flosset moral i film, tv-serier og på teatret. Onsdag 27. maj fylder han 80 år.

Stig Hoffmeyer er uddannet jurist, men skiftede efter sin eksamen juraen ud med tilværelsen som autodidakt skuespiller.

Han fik sin debut på Studenterscenen i 1966. Derefter fulgte ansættelser på de aarhusianske teatre Svalegangen og Aarhus Teater.

Siden arbejdede han på københavnske scener: Hippodromen, Gladsaxe Teater, Folketeatret, Rialto, Husets Teater. På Det Kongelige Teater har han optrådt i "Anna Sophie Hedvig", "Richard 3." og "Cabaret".

Hoffmeyer, som onsdag den 27. maj runder 80 år, har sjældent spillet hovedroller, men oftest markante biroller.

Han vil være kendt af mange for sin medvirken i adskillige populære tv-serier, blandt andet "Landsbyen", "Rejseholdet", "Strisser på Samsø" og "Forbrydelsen 3".

Stig Hoffmeyer har ry for sit talent for at fremstille hykleriske, moralsk svage karakterer. Han spiller "med sine skarptskårne træk og kultiverede fremtræden ofte figurer af en vis status og autoritet" - lærer, læge, præst eller sagfører - ofte lidt ubehagelige, kølige personer, som filmdatabasen Viden om Film skriver.

Det kan være som bankbestyreren i "Der er et yndigt land" (1983) og den pedantiske lærer i "Lad isbjørnene danse" (1990). Eller direkte skurke som den biseksuelle Ralph i trækkerdrengedramaet "Smukke dreng" (1993).

Stig Hoffmeyer havde dog hovedrollen i Anders Thomas Jensens bidske novellefilm om moderbinding, "Wolfgang" fra 1998. Her er han ifølge opslagsværket "Danske filmskuespillere" en frustreret dirigent, domineret af Vera Gebuhr som ambitiøs mor.

Gennem årene har han også lagt stemme til en række tegne- og animationsfilm.

Stig Hoffmeyer voksede op i Paris, hvor faren var diplomat. Han kom som mange andre diplomatbørn på kostskole på Herlufsholm.

Hoffmeyer er gift med kollegaen Kirsten Lehfeldt, med hvem han har datteren Mille Hoffmeyer Lehfeldt, som også er gået skuespillervejen.

