En 28-årig mand fra Aalborg skal tre måneder bag tremmer, efter han har snydt en lang række kunder til at købe varer, der ikke eksisterede.

Det oplyser anklager ved Nordjyllands Politi Mette Vestergaard til Nordjyske.

»Den tiltalte erkendte de faktiske omstændigheder, og dommen lød på tre måneders ubetinget fængsel og dertil et års betinget fængsel med betingelser om 200 timers samfundstjeneste,« siger hun .

Den 28-årige nu dømte mand oprettede sammen med ukendte gerningsmænd en hjemmeside, der udgav sig for at sælge varer til boligindretning.

I løbet af knap fire måneder - fra sidst i april til august 2017 - blev der indgået mindst 1.200 handler for et samlet beløb på godt 1,2 millioner kroner, skriver avisen.

Det store problem var dog, at aalborgenseren ikke havde de varer, han solgte.

Fup-hjemmesiden var oprettet, så de fleste betalinger gik gennem den svenske betalingsportal Bambora.

Og når kunderne ikke fik deres varer, klagede de til portalen, der måtte betale pengene tilbage. I alt endte de med at tabe godt 783.000 kroner på mandens fup-nummer.

I retten i Aalborg tilstod den 28-årige alt og forklarede, at han oprettede hjemmesiden, fordi det var den letteste og hurtigste måde at komme ud af sin gæld på.

I retten antydede han, at han følte sig tvunget til at skaffe pengene hurtigt på grund af gælden til medgerningsmændene.

Dem ville han dog ikke fortælle, hvem var.

Ud over fængselsdommen blev manden dømt til at betale erstatning til den svenske betalingsportal samt en række kunder, der tilsammen havde handlet for næsten 400.000 kroner via hjemmesiden.