Under det stykke, hvor Thomas B. Thriges Gade lå, er der en parkeringskælder. En meget dyr parkeringskælder.

Og det er det i mere end en forstand. Den er nemlig ikke bare solgt for 365 millioner kroner. Det bliver også snart dyrere for brugerne af parkeringskælderen, der før har kunne parkere gratis i ydertimerne.

Parkeringsanlæggets nye ejere har købt kælderen til 65 millioner kroner mere, end kommunen regnede med at få for den, oplyser de til B.T. Odense.

Med den klækkelige sum følger dog en form for ekstraregning til de odenseanere, der bruger kælderen. Det vil nemlig koste 16 kroner i timen at parkere i den store kælder døgnet rundt. Dog maksimalt med en pris på 160 kroner for et døgn.

Det er én krone dyrere i timen, end prisen er nu, hvor kælderen er ejet af Realdania og Odense Kommune.

Desuden kommer de hollandsk-tyske ejere Orange/Catella til at sløjfe muligheden for gratis parkering om søndagen og mellem 20.00 og 8.00 andre dage. Det har ellers været muligt i parkeringskælderens første levetid.

De ekstra millioner, som de nye ejere har betalt for anlægget vækker dog glæde hos borgmester Peter Rahbæk Juel:

»Det planlagte salg er et vigtigt led i vores ambition om at give Odense en helt ny bydel omkring Thomas B. Thriges Gade, siger han og uddyber:

»Snart bliver den sidste sten lagt til et centrum, der er bundet sammen igen og inviterer til liv og fællesskaber. Her er gode parkeringsmuligheder en nødvendighed, så man netop kan komme tæt på alt det, Odense har at byde på – og det er borgerne sikret med den aftale, der er indgået.«

Vigtigheden i salget hænger sammen med, at partnerskabsaftalen mellem Realdania og Odense Kommune, som har finansieret ombygningen af centrum, blev indgået med den forudsætning, at man fik penge ind fra parkeringskælderen igen.

Et mål, som altså er mere end lykkedes.

Nu skal man i kommunen se på, om der er flere af de mindre projekter, der løbende er sat på pause af hensyn til budgettet, som skal finansieres af de ekstra 65 millioner kroner.

Når det så er sket, kan både Realdania og Odense Kommune vælge at investere i nærområdet i nærheden af Thomas B. Thriges Gade. Ellers er aftalen, at man skal dele lige i døren, hvis der er penge tilovers efter omdannelsen er overstået.