De kommende dage byder ikke bare på hedebølge i Danmark. Solens stråler vil også være ekstremt skarpe.

»Jeg kan godt frygte, at der er rigtigt mange, der benytter lejligheden til at være rigtigt meget ude i solen,« siger Peter Dalum, projektchef hos Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens solkampagne.

Han reagerer på, at det såkaldte UV-indeks i de kommende dage stort set vil nå maksimumsgrænsen herhjemme. Derfor opfordrer han til, at man skal tage sin forholdsregler, hvis man har tænkt sig at opholde sig udenfor i det gode vejr.

UV-indekset er udtryk for intensiteten af solens ultraviolette strålinger, hvilket øger risikoen for at udvikle eksempelvis modermærkekræft, og hænger ikke nødvendigvis sammen med, hvor høj temperaturen bliver.

For selv om der bliver visse temperaturforskelle hen over Danmark i de kommende dages hedebølge, viser DMIs prognoser, at UV-indekset fredag, lørdag og søndag overalt vil ramme 6,7 på skalaen, hvor 7 betragtes som det højeste sommerniveau i Danmark.

»Det svarer til, at en person med en helt almindelig, lys hudtype kun vil kunne være ude i cirka en halv time, inden man vil blive begynde at blive skoldet,« siger Peter Dalum.

Ifølge DMI er det ikke ofte, at vi når så højt op i løbet af den danske sommer, og ifølge Kræftens Bekæmpelse skal man beskytte sig, når UV-indekset når over 3.

Derfor er det vigtigt at bevæbne sig med rigelige mængder af ikke mindst solcreme, hvis man skal ud i solen i de kommende dage. Her er bare et problem.

»Hvis man skulle sige én ting, som danskerne ikke er så gode til, så er det til at bruge solcreme,« siger Peter Dalum:

»Generelt bruger vi for lidt solcreme, når vi bruger solcreme. Det vil sige, at rigtigt mange smører et alt for tyndt lag på.«

Det samme indikerer en ny undersøgelse, der viser at halvdelen af danskere i større eller mindre grad oplever at blive solskoldet i løbet af en sommer – og jo yngre folk er, jo mere solskoldet bliver de.

Her kan du se, hvordan danskere mellem 15 og 70 år i forbindelse med ferie afholdt i Danmark i 2020 har svaret på spørgsmålet 'I hvor høj grad blev du forbrændt/solskoldet?':

Kilde: Undersøgelse lavet af Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens solkampagne.

Peter Dalum understreger, at der endnu et par faktorer, der gør, at danskerne skal passe ekstra godt på hen over weekenden.

»Selvom der allerede har været nogle perioder med godt vejr, er vi stadig tidligt på sæsonen, så der er meget få, der har ophobet en naturlig beskyttelse. Desuden vi er endnu ikke blevet trætte af solen, så mange vil sikkert søge den, når det bliver varmt i de kommende dage,« siger han.

Så … hvordan skal man så smøre sig ind?

Her kommer afslutningsvist nogle gode råd fra Peter Dalum. Han anbefaler, at man hellere skal fokusere på at være grundig ved indsmøringen end på antallet af indsmøringer.

De tre s'er Kræftens bekæmpelse OG Trygfondens solkampagne har tre gode råd til solbadningen: SKYGGE: Solens uv-stråling er stærkest mellem kl. 12 og 15. Næsten halvdelen af uv-strålingen falder i dette tidsrum. Derfor kan du undgå rigtig meget uv-stråling ved at finde skygge midt på dagen. SOLHAT (OG TØJ): Hvis du ikke har mulighed for at være i skyggen er en solhat med bred skygge og en langærmet t-shirt den bedste beskyttelse mod solens uv-stråling. SOLCREME: Solkampagnen anbefaler svanemærket solcreme på de dele af kroppen, der ikke er dækket af tøj. Brug minimum faktor 15 i Danmark og minimum faktor 30 i lande hvor solen er stærkere.

»Man skal faktisk bruge så meget solcreme, at det er besværligt at få det til at trænge ind i huden. Og det allerbedste er at smøre sig ind to gange,« siger han:

»Jeg smører mig ind om morgenen, inden jeg overhovedet går ud. og så lader jeg det trænge ind, inden jeg tager tøj på. Og så smører jeg mig ind igen, når jeg eksempelvis kommer ned til stranden, for så føler jeg, at jeg har lagt en god grundbeskyttelse. Og hvis jeg så bader meget, så smører jeg mig ind, især i ansigt og på skuldre.«