'Bekæmp kræften - Tag mere sol'.

Sådan lyder budskabet på nogle foldere, der står i en række solcentre i Midt- og Vestjylland. Det er - ifølge den ukendte afsender af budskabet - et overset, men højst sensationelt studie, der når frem til, at næsten 80 procent af al kræft kunne kureres med D-vitamin. Der er bare lige et problem.

»Det er er dybt problematisk, at man kan gå ind i et solcenter og få at vide, at man kan forebygge kræft ved at gå i solarium, for det er fuldstændig forkert. Solariebrug øger risikoen for kræft,« siger Christine Behrens, der er Senior Projektleder for Solkampagnen ved Kræftens Bekæmpelse til TV Midtvest.

TV Midtvest har fundet folderen i en stribe solcentre.

Af folderen fremgår det også, at 'de positive helbredseffekter, man får af sol, langt overvejer risikoen'.

Det fremgår ifølge TV Midtvest ikke, hvilket studie, der skulle underbygge påstandene.

Tv-stationen har været i kontakt med en ejer af 17 solcentre, der fortæller, at han har fået folderen af en leverandør - men vil ikke kommentere på sagen.

Det vil Henrik Marx til gengæld. Han er formand for Dansk Solarie Forening, som organiserer importører og distributører af solarieudstyr til både private og solcentre.

»Vi mener ikke, solcentre skal bruges til folkeoplysning på den måde. Der er nogle regler for, hvad man kan dele med forbrugerne, og selv om man måtte have ganske solid dokumentation, så vurderer Forbrugerombudsmanden, at man ikke kan dele den slags. Derfor er det en fejl, at de foldere overhovedet har været i et solcenter,« siger han.

Folderen er angiveligt distribueret af en leverandør til solcentret - altså potentielt et af dine medlemmer. Hvad siger du til det?

»Det kan ikke jeg udelukke, men det ville overraske mig, hvis det er en folder, der er distribueret for nylig, da Forbrugerombudsmandens vurdering ikke er af nyere dato,« siger Henrik Marx.

Der findes ifølge Dansk Solarie Forening omkring 700 steder i Danmark, man kan tage sol.