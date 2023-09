Taktikken har været klar for Erna Solberg og partiet Høyre. Hendes mand, Sindre Finnes, skal smides ind under bussen.

Men fremgangsmåden møder nu stor kritik.

»Jeg synes, det er ganske påfaldende, hvor nådesløst og brutalt han ofres, for at Erna skal fremstå som uplettet og uskyldig,« som forlæggeren Anders Heger siger til norsk TV 2.

Det er således kommet frem, at Sindre Finnes i stor stil har handlet med aktier, mens Erna Solberg var norsk statsminister - noget der reelt har gjort hende inhabil og sået tvivl om både hendes troværdighed og dømmekraft.

Erna Solbergog ægtemanden Sindre Finnes.

Da hun fremlagde sagen i sidste uge gav hun uden at tøve sin mand skylden og erklærede, at han havde fortiet omfanget. Og sådan er det blevet fremlagt lige siden.

Både af partifæller fra Høyre og i partiets store kronologiske gennemgang af sagens forløb.

Som førnævnte Anders Heger også skriver på Twitter med nedenstående billede:

»Høyres lager af busser til af kaste Sindre under.«

Tor Bang, forsker ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Norwegian Business School, er inde på det samme i Dagbladet:

»Taktikken ser ud til at være, at kaste Sindre Finnes under bussen og beskytte Erna Solberg.«

Eller som forfatteren Aslak Nore skriver på det sociale medie X:

»Der er noget grænseløst kynisk i, hvordan Høyre-toppen ligger al skylden på Finnes - en mand, der allerede ligger ned - når de ved, at det er en diskussion om Erna Solbergs ansvar.«

Tidligere på ugen beskyldte eksempelvis også næstformand i Høyre, Henrik Asheim, på tv Sindre Finnes for bevidst at lyve og for bevidst at have dækket over sine aktiehandler.

Og igen: Der er altså tale om Høyre-lederens ægtemand.

»Det virker til, at Høyre bruger Sindre Finnes som støddæmperen på en bil, eller en menneskelig rambuk. Altsammen for at redde hans hustrus politiske karriere og partiets ære,« vurderer politisk redaktør for Avisa Oslo, Eirik Mosveen, til norske TV 2.

Men det kan vise sig at være en umulig opgave.

Erna Solberg har fået noget at tænke over.

Den generelle holdning blandt meningsdannerne er, at den ellers enormt populære Erna Solberg på grund af sagen ikke kan stille op til statsminister i 2025.

Over for Dagbladet siger Dag Inge Fjeld, omdømmeekspert ved Høyskolen Kristiania:

»Jeg tror, at mange mener at det er trist, men norsk politik er større end enkeltmennesker. Den politiske kirkegård er fuld af uerstattelige personer.«

Førnævnte fofatter Aslak Nore når frem til det samme i en klumme hos VG.

Erna Solberg må gå af som Høyre-leder ud fra en enkelt kalkyle.

»Det kan godt være, at det måske er Finnes' skyld, men det er Erna Solbergs ansvar.«

En lynmeningsmåling hos TV 2 har allerede vist, at sagen har smitte af på Erna Solberg i negativ grad.

Trods en historisk stor sejr ved kommunalvalget i sidste uge, mener halvdelen af vælgerne nu, at hun bør gå af.

På et pressemøde torsdag har Erna Solberg selv, at det er op til partiet at bestemme, hvorvidt hun skal fortsætte. Men understreger, at hun mener, at store beslutninger ikke skal træffes i krisetider.

Hun afviser at have smidt sin mand under bussen:

»Nej, det er ingen ansvarsfraskrivelse. Jeg mener, at jeg har ansvaret, og jeg har forklaret hvorfor. Jeg troede, at jeg havde opfyldt mit ansvar, og jeg havde ikke grund til at tro, at Sindre løj for mig,« lyder det.