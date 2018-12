Danskernes tro er i højere grad bundet op på mødet med kirken ved dåb eller bryllupper, mener sognepræst.

Danskernes forhold til religion afhænger i høj grad af, hvordan man måler og forstår religiøsitet.

Det mener sognepræst og næstformand i Præsteforeningen Niels Vincens Grunnet.

En ny opgørelse fra det amerikanske analyseinstitut Pew viser, at Danmark er det næstmindst religiøse land i Europa.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

- Religiøsitet kan ikke bare måles på, hvor mange gange man går til gudstjeneste eller beder om dagen. Religiøsitet er også en meget konkret ting, siger Niels Vincens Grunnet til Ritzau.

- For danskerne er der ingen tvivl om, at der er rigtig mange, som knytter deres tro op på det konkrete, når de skal have døbt deres børn, til konfirmation eller begravelse.

I undersøgelsen, der bygger på meningsmålinger i 34 europæiske lande, fremgår det, at kun esterne er mindre religiøse end danskerne.

I meningsmålingen har de adspurgte europæere blandt andet forholdt sig til, om man beder og tror på Gud.

Danskernes manglende religiøsitet kan undre, skriver Kristeligt Dagblad, når man især ved juletid ser propfyldte kirker landet over.

Dertil kan folkekirken prale af at have cirka 75 procent af befolkningen som medlemmer.

Men julen kan netop være et af de tidspunkter, hvor danskere vælger at dyrke religiøsiteten, mener Niels Vincens Grunnet.

Han oplever, at mange vælger at bruge højtiden til at blive klogere på kristendommen og tage en snak om tro og eksistens.

- Jeg synes egentlig, det er meget sundt, at det er sådan. For religiøsitet kan blive meget diffust og flagrende uden det konkrete, siger han.

Undersøgelsen fra det amerikanske analyseinstitut viser desuden, at Rumænien og Armenien er de lande i Europa, der er mest religiøse.

Her svarer henholdsvis 55 procent og 51 procent, at religion er en meget vigtig del af deres liv.

/ritzau/